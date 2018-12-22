مباراة ريال مدريد والعين.. بنزيما: أشعر أن الجماهير تحترمني بشدة أكثر من أي وقت مضى

كشف الفرنسي كريم بنزيما، مهاجم ريال مدريد الإسباني، عن شعوره بأن جماهير فريقه أصبحت تقدره بشكل أكبر أكثر من أي وقت مضى، خاصة بعد ظهوره بشكل مميز في الفترات الأخيرة.

وقال بنزيما لصحيفة “ماركا”: “هناك كريم جديد يتمثل في تسجيل الأهداف ولعب الكرة الممتعة”.

وأضاف بنزيما، الذي يستعد لخوض نهائي مونديال الأندية أمام العين الإماراتي، مساء اليوم السبت: “أشعر أن المجموعة هنا تثق في قدراتي بشكل كبير للغاية”.

ويعلم بنزيما أن دوره في الفريق أصبح أكبر، بعد رحيل المهاجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الصيف الماضي، إلى يوفنتوس، ويحاول كسب احترام الجميع، وهذا ما حدث من جماهير الملكي، عندما صفقت له 3 مرات هذا الموسم.

وعن حب الجماهير له، أوضح أن “الحفاوة التي حظيت بها في ملعب سانتياغو برنابيو أمام رايو فاليكانو بالليغا، جعلتني أشعر بأن الجماهير تحترمني بشدة وتحبني أكثر من أي وقت مضى”.

وسجل كريم بنزيما، 11 هدفًا وصنع 5 آخرين، خلال 25 مباراة مع ريال مدريد هذا الموسم في كافة المسابقات.