هدف مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو.. بنزيما يتقدم للملكي (فيديو)

تقدم كريم بنزيما مهاجم نادي ريال مدريد بهدف في شباك منافسه رايو فاليكانو، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وفي الدقيقة 12 استلم بنزيما الكرة داخل منطقة الجزاء، وسدد محرزًا هدف فريقه الأول.

وهذه آخر مباراة ريال مدريد قبل أن يسافر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يبدأ مشواره في نصف النهائي، علمًا أنه حقق اللقب في النسختين الماضيتين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

ويملك ريال مدريد 16 فوزًا متتاليًا على رايو فاليكانو، وآخر فوز حقق الفريق الصغير على الفريق الملكي في الدوري الإسباني يعود للعام 1997.

بينما يملك رايو فاليكانو 10 نقاط فقط في المركز التاسع عشر.