موعد مباراة ريال مدريد وريو فاليكانو اليوم في الدوري الإسباني والقنوات الناقلة

يستضيف ريال مدريد منافسه رايو فاليكانو، اليوم السبت، على ملعب سانتياغو برنابيو، ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من الدوري الإسباني.

وتقام المباراة الساعة 19:30 بتوقيت القاهرة، 20:30 بتوقيت مكة المكرمة.

وتبث مباراة ريال مدريد ورايو فاليكانو على قناة beIN SPORTS HD 3، بصوت المعلق عصام الشوالي.

وهذه آخر مباراة ريال مدريد قبل أن يسافر إلى الإمارات للمشاركة في كأس العالم للأندية، إذ يبدأ مشواره في نصف النهائي، علمًا أنه حقق اللقب في النسختين الماضيتين.

ويحتل ريال مدريد المركز الرابع على لائحة ترتيب الدوري الإسباني، برصيد 26 نقطة من 15 مباراة.

ويملك ريال مدريد 16 فوزًا متتاليًا على رايو فاليكانو، وآخر فوز حقق الفريق الصغير على الفريق الملكي في الدوري الإسباني يعود للعام 1997.

بينما يملك رايو فاليكانو 10 نقاط فقط في المركز التاسع عشر.