كم صرف نادي برشلونة على مركز قلب الدفاع لتعويض اعتزال كارلوس بويول؟

تعاقد نادي برشلونة مع المدافع الكولومبي جيسون موريلو من فالنسيا لتعويض إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين والفرنسي صامويل أومتيتي، ولحل أزمة قلب الدفاع التي عرفها الفريق منذ اعتزال الأسطورة والعميد السابق كارلوس بويول.

وفشل برشلونة في إيجاد خليفة لكارلوس بويول الذي اعتزل في صيف 2014، وعاش موسمين مع الإصابات، حيث شارك في موسم 2012-2013 في 22 لقاء وفي موسم 2013-2014 في 12 لقاء فقط.

ولجأ الفريق في بداية أزمة اللاعب مع الإصابات للأرجنتيني خافيير ماسكيرانو الذي كان يلعب في وسط الميدان الدفاعي، وشغل قلب دفاع بجانب جيرارد بيكيه الذي ظل رقمًا ثابتًا في الفريق، وشكل في السابق مع بويول ثنائيًا قويًا في دفاع الفريق.

ومع تقدم ماسكيرانو في السن تعاقد الفريق مع عدة لاعبين، بدأها مع الفرنسي جيريمي ماثيو من فالنسيا صيف 2014 ودفع 20 مليون يورو لضمه لكن المدافع الفرنسي فشل في أن يمنح الفريق ضالته، واضطر للبقاء في دكة البدلاء أو لعب مدافع أيسر.

وفي صيف 2014 تعاقد الفريق أيضًا مع المدافع البلجيكي توماس فيرمايلين من آرسنال قادمًا من آرسنال مقابل 19 مليون يورو، لكن المدافع الدولي البلجيكي لقب بالرجل الزجاجي لكثرة إصاباته وغيابه عن الملاعب.

وعاد برشلونة ليتعاقد مع الفرنسي صامويل أومتيتي من أولمبيك ليون صيف 2016 مقابل 25 مليون يورو، وقدم قناعات جيدة في قلب الدفاع بجانب جيرارد بيكيه ويعتبر الصفقة الوحيدة الناجحة من لاعبي الدفاع، لكن بدوره يعيش كابوس الإصابة في الركبة والتي قد تغيبه لغاية نهاية الموسم الحالي.

ودفع برشلونة مبلغ 5 ملايين يورو لضم الشاب مارلون سانتوس صيف 2016 قادمًا من فلومينيزي البرازيلي، ولم يشارك رفقة الفريق الأول سوى في لقاء واحد ورحل نحو ساسولو الإيطالي.

وفي بداية السنة الحالية دفع برشلونة 11 مليون يورو؛ للتعاقد مع الكولومبي ياري مينا من بالميراس البرازيلي، وراهن على كونه سيكون أفضل ثنائي مع بيكيه لكنه فشل في التغلب على الفرنسي صامويل أومتيتي.

وجاء الدور على الفرنسي كليمنت لينغيت في الصيف الماضي، ودفع الفريق 37 مليون يورو لإشبيلية وقدم الفرنسي الشاب قناعات جيدة، لكنه لا يزال يحتاج للخبرة والتجربة ليكون قلب دفاع جيدًا.

وبتعاقده مع الكولومبي جيسون موريلو معارًا من فالنسيا مقابل 2 مليون يورو، يكون برشلونة قد دفع 137 مليون يورو بحثًا عن مدافع يكون شريكًا جيدًا للإسباني جيراراد بيكيه، ويعوض الأسطورة كارلوس بويول.