رسميًا.. نادي برشلونة يضم جيسون موريلو من فالنسيا (صورة)

أعل نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تعاقده مع جيسون موريلو مدافع فالنسيا، بعقد مدته 6 أشهر، على أن يلعب مع النادي الكتالوني بعد افتتاح سوق الانتقالات الشتوي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “أبرم نادي برشلونة وفريق فالنسيا اتفاقًا لنقل جيسون موريلو خلال الفترة المتبقية من موسم 2018/2019، مع إمكانية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وأضاف بقوله: “من المقرر أن يتم تقديم اللاعب في حفل يوم الخميس المقبل، 27 ديسمبر”.

وشارك موريلو، البالغ من العمر 26 عامًا في 3 مباريات فقط مع فالنسيا الموسم الحالي، علمًا أنه انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي ويمتد عقده مع الخفافيش حتى العام 2022.

???? Find out all the details about, @JeisonMurillo19, Barca’s new signing!

???? https://t.co/Is0K3Doz9n

⚽️ #EnjoyMurillo

— FC Barcelona (@FCBarcelona) ٢٠ ديسمبر ٢٠١٨