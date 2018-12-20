رسميًا.. نادي برشلونة يضم جيسون موريلو من فالنسيا (صورة)

أعل نادي برشلونة الإسباني، رسميًا، تعاقده مع جيسون موريلو مدافع فالنسيا، بعقد مدته 6 أشهر، على أن يلعب مع النادي الكتالوني بعد افتتاح سوق الانتقالات الشتوي.

وقال برشلونة في بيان عبر موقعه على الإنترنت: “أبرم نادي برشلونة وفريق فالنسيا اتفاقًا لنقل جيسون موريلو خلال الفترة المتبقية من موسم 2018/2019، مع إمكانية الشراء مقابل 25 مليون يورو.

وأضاف بقوله: “من المقرر أن يتم تقديم اللاعب في حفل يوم الخميس المقبل، 27 ديسمبر”.

وشارك موريلو، البالغ من العمر 26 عامًا في 3 مباريات فقط مع فالنسيا الموسم الحالي، علمًا أنه انضم إلى الفريق في أغسطس الماضي قادمًا من إنتر ميلان الإيطالي ويمتد عقده مع الخفافيش حتى العام 2022.