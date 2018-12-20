موريلو على بعد ساعات من نادي برشلونة بعد فشل ضم كريستينسن من تشيلسي

تسابق إدارة نادي برشلونة الزمن لحسم صفقتين لترميم دفاعه؛ بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين والفرنسي صامويل أومتيتي، ومن المحتمل أن يعلن في الساعات المقبلة حسم صفقة الكولومبي جيسون موريلو لاعب فالنسيا.

وبحسب صحيفة “سبورت” الكتالونية، فإن صفقة المدافع الكولومبي حُسمت بعقد إعارة لغاية نهاية الموسم، وبند يتيح شراء اللاعب مقابل 25 مليون يورو، وسيدفع برشلونة مليوني يورو وراتب الدولي الكولومبي خلال فترة الإعارة.

من جهة أخرى، ذكرت “سكاي سبورت” أن تشيلسي يرفض بيع لاعبه المدافع الدنماركي أندرياس كريستينسن لبرشلونة خلال سوق الانتقالات الشتوي الحالي، رغم أن وكيل اللاعب ووالده يرغبان في رحيله للحصول على دقائق لعب أكثر.

وقدّم برشلونة عرضًا للفريق الإنجليزي باستعارة اللاعب إلى نهاية الموسم مقابل 3 ملايين يورو، ودفع راتبه وبند يتيح شراء عقده مقابل أكثر من 40 مليون يورو.

ويعتبر تشيلسي المدافع الدولي الدنماركي، البالغ من العمر 22 عامًا، أحد اللاعبين الذين يعتمد عليهم للمستقبل رغم أنه لعب 10 مباريات فقط هذا الموسم، منها واحدة في الدوري الإنجليزي الممتاز.