باريس سان جيرمان يتهم برشلونة بـ”عدم الاحترام” في صفقة رابيو

شنَّ المدير الرياضي لنادي باريس سان جيرمان الفرنسي، أنطونيو هنريك، هجومًا حادًّا على مسؤولي نادي برشلونة الإسباني، على خلفية صفقة انتقال لاعب وسط “بي إس جي” أدريان رابيو إلى البارسا.

وقال هنريك، في تصريحات أبرزتها صحيفة “الإندبندنت” البريطانية اليوم الخميس، إنَّ مسؤولي برشلونة “لا يتبعون القواعد فيما يتعلق بالانتقالات، وإنَّهم يفقتدون الاحترام في صفقة رابيو”.

ورفضَ رابيو تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، إذ ينتهي العقد رسميًّا في منتصف 2019، وهو ما يجعله حرًّا في التوقيع لأي نادٍ في يناير المقبل.

ويبدو أن انتقال رابيو إلى برشلونة أصبح أمرًا لا مفرَّ منه، بعد أن أشارت تقارير إلى أن العملاق الكتالوني أنهى بالفعل جميع شروط انتقال رابيو، ومن بينها حصوله على 10 ملايين يورو فور التوقيع على عقده مع برشلونة.

وقال المدير الرياضي لسان جيرمان، إن مسؤولي برشلونة أنهَوْا الاتفاق مع رابيو خارج فترة ستة الأشهر المسموح للاعب خلالها بالتوقيع لنادٍ آخر.

وأشار هنريك إلى أنَّ رابيو أبلغ مسؤولي سان جيرمان برغبته في الرحيل، وقال: “رابيو أبلغنا أنَّه لا يريد البقاء”.

وتوترت العلاقات بشدّة بين الناديين، خاصة في أعقاب تعاقد باريس سان جيرمان مع البرازيلي نيمار نجم البارسا السابق، في صيف 2017، بعد أن دفع النادي الفرنسي قيمة الشرط الجزائي في عقد نجم السليساو، والمقدر بـ222 مليون يورو.