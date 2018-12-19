هاتريك غاريث بيل يقود الريال لنهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي (فيديو)

هاتريك غاريث بيل يقود الريال لنهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

قاد الويلزي غاريث بيل فريق ريال مدريد الإسباني للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الإمارات، وفاز الفريق الملكي على منافسه كاشيما انتلرز الياباني بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة نصف النهائي للمونديال.

أحرز ثلاثية ريال مدريد، غاريث بيل في الدقائق 44 و53 و55 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف كاشيما اتلرز عن طريق شوما دوي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يواجه ريال مدريد، فريق العين الإماراتي في نهائي المونديال، السبت المقبل.

فيما يلعب كاشيما انتلرز وريفر بليت الأرجنتيني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في اليوم نفسه.

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