هاتريك غاريث بيل يقود الريال لنهائي كأس العالم للأندية أمام العين الإماراتي (فيديو)

قاد الويلزي غاريث بيل فريق ريال مدريد الإسباني للوصول إلى نهائي كأس العالم للأندية لكرة القدم المقامة في الإمارات، وفاز الفريق الملكي على منافسه كاشيما انتلرز الياباني بثلاثة أهداف لهدف، في مباراة نصف النهائي للمونديال.

أحرز ثلاثية ريال مدريد، غاريث بيل في الدقائق 44 و53 و55 من زمن اللقاء.

فيما جاء هدف كاشيما اتلرز عن طريق شوما دوي في الدقيقة 78 من زمن المباراة.

بهذه النتيجة، يواجه ريال مدريد، فريق العين الإماراتي في نهائي المونديال، السبت المقبل.

فيما يلعب كاشيما انتلرز وريفر بليت الأرجنتيني مباراة تحديد المركزين الثالث والرابع، في اليوم نفسه.

ريال مدريد 1 – 0 كاشيما : هدف الريال الاول . غاريث بيل . هدف جميل HD

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الحساب الاساسي ⁦@HD_Gols2018⁩

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⁧#ريال_مدريد_كاشيما⁩ pic.twitter.com/s3rahCZcyp — . (@___19797) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

ريال مدريد 2 – 0 كاشيما : هدف الريال الثاني . غاريث بيل HD

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الحساب الاساسي ⁦@HD_Gols2018⁩

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⁧#ريال_مدريد_كاشيما⁩ pic.twitter.com/2UEWPomKoK — . (@___19797) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨

ريال مدريد 3 – 0 كاشيما : هدف الريال الثالث . غاريث بيل هاتريك رائع ???? HD

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الحساب الاساسي ⁦@HD_Gols2018⁩

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⁧#ريال_مدريد_كاشيما⁩ pic.twitter.com/VmocumRa6B — . (@___19797) ١٩ ديسمبر ٢٠١٨