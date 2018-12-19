أهداف مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز.. غاريث بيل يتقدم للفريق الملكي بثلاثية (فيديو)

أهداف مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز.. غاريث بيل يتقدم للفريق الملكي بثلاثية (فيديو)

المصدر: فريق التحرير

تقدم غاريث بيل لاعب نادي ريال مدريد الإسباني بهدف في شباك كاشيما أنتلرز الياباني، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًا في الإمارات.

وفي اللحظات الأخيرة من الشوط الأول استلم بيل الكرة من ناحية اليسار، وتوغل داخل منطقة الجزاء وسدّد قوية محرزًا هدف فريقه الأول.

ومع بداية الشوط الثاني نجح غاريث بيل في تسجيل الهدفين الثاني والثالث للريال في دقيقتين متتاليتين.

وقلص كاشيما النتيجة في لدقيقة 74 وأحرز الهدف الأول.

ويصطدم ريال مدريد بنظيره كاشيما أنتلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “مدينة زايد الرياضية”.

ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلًا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا، بعدما تغلّب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما في مدينة “كييف” الأوكرانية في مايو الماضي.

أما كاشيما أنتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، فحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي، على ملعب “هزاع بن زايد،” ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

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