مباراة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز.. كل ما تريد معرفته عن صدام نصف نهائي كأس العالم للأندية

يخوض فريق ريال مدريد الإسباني مواجهة قوية ضد كاشيما أنتلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، على ملعب “مدينة زايد” الرياضية في دولة الإمارات في ختام دور الأربعة ببطولة كأس العالم للأندية.

ويسعى ريال مدريد، حامل اللقب، لحصد الفوز والتأهل للدور النهائي في مستهل مشاركته بالمونديال، بينما يأمل كاشيما الياباني استكمال مسلسل المفاجآت بهذه النسخة.

ويلتقي الفائز من هذه المواجهة نظيرَه العين الإماراتي، الذي تأهل إلى الدور النهائي بعد مفاجأة مدوية حققها بالإطاحة بنظيره ريفر بليت الأرجنتيني من نصف النهائي

وتستعرض “إرم نيوز” في التقرير الآتي أبرز ملامح مواجهة ريال مدريد وكاشيما.

موعد المباراة والقنوات الناقلة

تنطلق المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

الفريقان وتاريخ اللقاءات

تقابل فريق ريال مدريد ضد كاشيما من قبل في نهائي نسخة 2016 وفاز وقتها الريال بنتيجة 4-2 حيث سجل للفريق الملكي كريم بنزيمة وكريستيانو رونالدو “هاتريك” وأحرز ثنائية كاشيما جاكو شيباساكي.

ويخوض ريال مدريد خامس مشاركاته ببطولة كأس العالم للأندية بعد أن ظهر في نسخة 2000 الأولى ثم فاز بألقاب 2014 و2016 و2017 وهو ما يجعله أكثر الأندية تتويجاً بلقب المونديال بالتساوي مع برشلونة الإسباني برصيد 3 ألقاب ويسعى الريال للفوز باللقب الرابع ليصبح الأكثر تتويجاً بهذه البطولة.

ويشارك كاشيما للمرة الثانية بالمونديال، ووصل في النسخة الأولى عام 2016 لنهائي المونديال بينما تخطى عقبة ديبورتيفو غوادلاخارا المكسيكي نتيجة 3-2 في الدور الثاني بالنسخة الحالية.

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مفاجآت المونديال وطموح كاشيما

يملك فريق كاشيما الطموح لتحقيق مفاجأة جديدة بالمونديال والتأهل للنهائي على حساب حامل اللقب ريال مدريد، ويقود الفريق الياباني مديره الفني جو أويا صاحب الـ46 عامًا والذي يعتمد على طريقة 4-4-2 بوجود الحارس المخضرم سون تاي كون.

ويقود خط الدفاع جين شوجي وسيونغ هيون والظهير الأيمن أوتسوتو أوشيدا والظهير الأيسر شوتو ياماموتو، وفي خط الوسط يلعب الرباعي البرازيلي ليو سيلفا وسيونغ ناجاكي مع الجناح البرازيلي لياندرو والجناح الياباني إندو.

ويقود الهجوم شوما دوي بجانب النجم البرازيلي سيرجينهو في الخط الأمامي للفريق الياباني الذي يملك بكل تأكيد عوامل السرعة والمهارات الفردية.

ريال مدريد والبحث عن بطولة

يبحث ريال مدريد بقيادة مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري عن تحقيق الفوز وحصد التأهل لدور النهائي للمونديال كخطوة للتتويج على حساب العين.

ويحشد سولاري القوة الضاربة للريال بوجود الحارس تيبو كورتوا وأمامه الرباعي رافايل فاران وسيرجيو راموس وداني كارفخال ومارسيلو في خط الدفاع.

ويعول سولاري على ثلاثي الوسط ماركوس يورينتي وتوني كروس ولوكا مودريتش مع الجناحين لوكاس فاسكيز وماركو أسينسيو خلف المهاجم كريم بنزيما.