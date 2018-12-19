موعد مباراة ريال مدريد ضد كاشيما أنتلرز اليوم في كأس العالم للأندية

يستهل ريال مدريد الإسباني حملة الدفاع عن لقب كأس العالم للأندية، عندما يواجه كاشيما أنتلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، على أرضية استاد مدينة زايد الرياضية في الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية.

وسيسعى ريال مدريد في مباراة اليوم إلى تكرار تفوّقه على كاشيما أنتلرز، بطل آسيا، إذ إنها المواجهة الثانية التي تجمع بين الفريقين في كأس العالم للأندية، وتمثل إعادة للنهائي الذي جمع بينهما في نسخة عام 2016 التي أقيمت في اليابان وانتهت لصالح ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين بعد التمديد لوقت إضافي حين تمكن “الميرينغي” من تحويل تأخره 1-2 إلى فوز، بعد أن سجل نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، “هاتريك”.

كما يدخل الفريق الملكي هذه المباراة وهو قادم من خسارة قاسية من رايو فاليكانو بهدف دون رد، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، ويدخل بطل كأس العالم للأندية الموسم الماضي هذا اللقاء وكله أمل في تحقيق الفوز والوصول للمباراة النهائية لمواجهة العين الإماراتي.

في المقابل، ستحاول كتيبة المدرب جو أويوا إحراج ريال مدريد مرة أخرى، بعدما كان الفريق قدَّم أداءً كبيراً في المباراة الأولى بينهما قبل عامين، ومن أجل خوض النهائي الثاني له في تاريخه.

أما في الدوري فيحتل الفريق الياباني المركز الثالث برصيد 65 نقطة وبفارق نقطة واحدة عن سانفريس صاحب المركز الثاني، بعد أن خاض 34 مباراة، حقق الفوز في 16 لقاءً، وتلقى 10 هزائم، بينما كان التعادل حاضرًا في 10 مواجهات.

المباراة تحمل الرقم 11 لريال مدريد في كأس العالم للأندية بنظامها الحالي، حيث خاض الفريق 10 مباريات في 4 مشاركات سابقة في البطولة أعوام 2000 و2014 و2016 و2017 حقق خلالها الفوز في 8 مباريات، وتعادل في مباراتين ولم يخسر أي مباراة، وسجل ريال مدريد في البطولة 24 هدفاً وتلقت شباكه 9 أهداف.

بينما المباراة هي السادسة للفريق الياباني، بعد أن خاض 4 مباريات في نسخة عام 2016، ومباراة في النسخة الحالية، فاز في 4 وخسر واحدة في النهائي أمام ريال مدريد، وسجل الفريق في مونديال الأندية 12 هدفاً واستقبلت شباكه 6 أهداف.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.