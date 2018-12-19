نادي برشلونة يقترب من ضم مدافع فالنسيا جيسون موريلو

ذكرت تقارير إعلامية إسبانية أن برشلونة دخل في مفاوضات مكثفة مع فريق فالنسيا لضم مدافعه الكولومبي جيسون موريلو البالغ من العمر 26 سنة خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وحسب إذاعة ” RAC1 ” ففريق فالنسيا وافق على بيع مدافعه لبرشلونة كونه لا يدخل في خطط المدرب مارسيلينو والذي يجلسه في دكة البدلاء.

ودفع فالنسيا مبلغ 12 مليون يورو للتعاقد مع اللاعب الكولومبي بعدما فعّل بند شراء عقده حين كان معارًا من إنتر ميلان.

ويبحث برشلونة عن مدافع بعد إصابة البلجيكي توماس فيرمايلين والشكوك القائمة حول إمكانية عودة الفرنسي صامويل أومتيتي الذي يعالج من إصابة في الركبة.

ولم يشارك المدافع الكولومبي اليوم في تدريبات فالنسيا حسب صحيفة ” موندو ديبورتيفو ” في إشارة لقرب رحيله عن الفريق.

ولعب موريلو لأندية قادس ولاس بالماس في إسبانيا وأنتر ميلانو في إيطاليا قبل أن يحط الرحال في فالنسيا صيف 2017 معارًا بشكل نهائي هذا الموسم.