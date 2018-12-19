القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وكاشيما أنتلرز اليوم في كأس العالم للأندية

يصطدم ريال مدريد بنظيره كاشيما أنتلرز الياباني، مساء اليوم الأربعاء، بملعب “مدينة زايد الرياضية”، ضمن منافسات الدور نصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية المقامة حاليًّا في الإمارات.

موعد المباراة والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في السادسة والنصف بتوقيت القاهرة، السابعة والنصف بتوقيت مكة المكرمة، الثامنة والنصف بتوقيت الإمارات، وتنقل على قناة beIN SPORTS HD1 بتعليق الجزائري حفيظ دراجي.

ويشارك ريال مدريد في المسابقة بصفته بطلًا للنسخة الماضية من مسابقة دوري أبطال أوروبا بعدما تغلب على ليفربول الإنجليزي بنتيجة 3 – 1 في المباراة النهائية التي جمعتهما بمدينة “كييف” الأوكرانية في مايو الماضي.

أما كاشيما أنتلرز الياباني، بطل دوري أبطال آسيا، فحجز مقعده في الدور نصف النهائي على حساب ديبورتيفو غوادالاخارا المكسيكي بنتيجة 3 – 2 في المباراة التي جمعتهما السبت الماضي بملعب “هزاع بن زايد”، ضمن منافسات الدور ربع النهائي.

ويسعى ريال مدريد لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، وقطع خطوة نحو الفوز بأول ألقابه في الموسم الحالي، بعد خسارة كأس السوبر الأوروبي أمام جاره أتلتيكو مدريد في أغسطس الماضي، وسط حالة من الشكوك حول قدرة الفريق الملكي على حصد اللقب القاري بسبب تراجع أداء ونتائج الريال بمختلف المسابقات الموسم الحالي والكبوة الكبيرة التى يعانيها.

وسيسعى ريال مدريد في مباراة اليوم إلى تكرار تفوّقه على كاشيما أنتلرز، بطل آسيا، إذ إنها المواجهة الثانية التي تجمع بين الفريقين في كأس العالم للأندية، وتمثل إعادة للنهائي الذي جمع بينهما في نسخة عام 2016 التي أقيمت في اليابان وانتهت لصالح ريال مدريد بأربعة أهداف مقابل هدفين، بعد التمديد لوقت إضافي حين تمكن “الميرينغي” من تحويل تأخره 1-2 إلى فوز، بعد أن سجل نجمه السابق البرتغالي كريستيانو رونالدو، “هاتريك”.