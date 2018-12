ميسي بعد حصوله على الحذاء الذهبي الخامس: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح (فيديو)

View this post on Instagram

@eremnews @leomessi . . تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي 2017/2018، اليوم الثلاثاء، بعد تصدره قائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية. . ونجح ميسي في حسم الجائزة التي تقدم سنويًا من صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد تسجيله 34 هدفًا، عقب منافسة قوية مع جوناس، مهاجم بنفيكا، ومحمد صلاح، مهاجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ. . وتعد تلك المرة الخامسة التي يفوز فيها البرغوث الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي بعد أعوام 2010، 2012، 2013 و2017. . . #إرم_نيوز #ميسي #الأرجنتين #الحذاء_الذهبي #كرة_القدم #محمد_صلاح #جوناس #ليفربول #بايرن_ميونخ #برشلونة #Messi #laquintademessi