ميسي بعد حصوله على الحذاء الذهبي الخامس: لم أكن أتوقع كل هذا النجاح (فيديو)

قال ليونيل ميسي، إنه لم يكن يتوقع تحقيق كل هذا النجاح خلال مسيرته، بعد تسلمه الحذاء الذهبي الخامس اليوم الثلاثاء، بصفته كبير هدافي أوروبا الموسم الماضي.

وسجل مهاجم برشلونة 34 هدفًا في دوري الدرجة الأولى الإسباني الموسم الماضي، لينال الحذاء الذهبي للمرة الخامسة متفوقًا بمرة واحدة على كريستيانو رونالدو، لاعب يوفنتوس.

وتفوق ميسي على الدولي المصري محمد صلاح، لاعب ليفربول، الذي سجل 32 هدفًا في الدوري الممتاز.

وقال ميسي في حفل في برشلونة اليوم الثلاثاء: “لم أكن أتوقع كل هذا النجاح عندما بدأت مسيرتي، حلمي كان بالطبع أن أكون لاعبًا محترفًا لكني لم أكن أتخيل كل هذه الأمور”.

وتابع: “تحقق ذلك بفضل العمل الجاد وفوق كل ذلك بجهود زملائي، نملك أفضل اللاعبين في العالم في مراكزهم، وجعل هذا مهمتي سهلة للفوز بجوائز”.

ونال ميسي الحذاء الذهبي في مواسم 2009-2010 و2011-2012 و2012-2013 و2016-2017. وقاد برشلونة للفوز بثنائية الدوري وكأس الملك في إسبانيا الموسم الماضي.

ويتصدر المهاجم هدافي الدوري الإسباني برصيد 14 هدفًا هذا الموسم، متفوقا على أي لاعب آخر في مسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.