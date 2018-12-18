ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي (فيديو وصور)

ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي (فيديو وصور)

المصدر: فريق التحرير

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي 2017/2018، اليوم الثلاثاء، بعد تصدره قائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية.

ونجح ميسي في حسم الجائزة التي تقدم سنويًا من صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد تسجيله 34 هدفًا، عقب منافسة قوية مع جوناس، مهاجم بنفيكا، ومحمد صلاح، مهاجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وتعد تلك المرة الخامسة التي يفوز فيها البرغوث الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي بعد أعوام 2010، 2012، 2013 و2017.

يذكر أن ميسي في الموسم الحالي يتصدر كذلك صدارة ترتيب الهدافين في بطولة الدوري مع برشلونة والمتنافسين على الجائزة بعد تسجيله 14 هدفًا بـ28 نقطة، وينافسه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بـ12 هدفًا و24 نقطة.

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