ميسي يتسلم جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي (فيديو وصور)

تسلّم النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، مهاجم نادي برشلونة، جائزة الحذاء الذهبي عن الموسم الماضي 2017/2018، اليوم الثلاثاء، بعد تصدره قائمة الهدافين بالدوريات الأوروبية.

ونجح ميسي في حسم الجائزة التي تقدم سنويًا من صحيفة “ماركا” الإسبانية بعد تسجيله 34 هدفًا، عقب منافسة قوية مع جوناس، مهاجم بنفيكا، ومحمد صلاح، مهاجم ليفربول، وروبرت ليفاندوفسكي، مهاجم بايرن ميونخ.

وتعد تلك المرة الخامسة التي يفوز فيها البرغوث الأرجنتيني بجائزة الحذاء الذهبي بعد أعوام 2010، 2012، 2013 و2017.

Leo Messi coloca su quinta Bota de Oro junto a las anteriores para iluminar su repóker de leyenda. El argentino ya tiene su galardón que le acredita como máximo goleador en Europa la pasada campaña #LaQuintadeMessi pic.twitter.com/1c4NKJQzUk — MARCA (@marca) December 18, 2018

يذكر أن ميسي في الموسم الحالي يتصدر كذلك صدارة ترتيب الهدافين في بطولة الدوري مع برشلونة والمتنافسين على الجائزة بعد تسجيله 14 هدفًا بـ28 نقطة، وينافسه كيليان مبابي، مهاجم باريس سان جيرمان بـ12 هدفًا و24 نقطة.