“هاتريك” ميسي يقربه من رقم كريستيانو رونالدو ويتقدم بقوة في صراع الحذاء الذهبي

سجل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي “هاتريك” ليقود نادي برشلونة لفوز كبير على ليفانتي 5-0 في الدوري الإسباني، مساء الأحد، لينفرد برقم قياسي جديد، إذ أصبح اللاعب الأكثر فوزًا مع الفريق بـ323 فوزًا متقدمًا على زميله السابق تشافي هيرنانديز، الذي حقق 322 فوزًا، ويقترب من أن يصبح اللاعب الأكثر فوزًا في تاريخ الدوري الإسباني، إذ يفصله 11 فوزًا عن الحارس السابق لريال مدريد إيكر كاسياس.

ورفع ميسي رصيده من الهاتريك في الليغا إلى 31، وأصبح على بعد 3 هاتريك من صاحب الرقم القياسي في الليغا، البرتغالي كريستيانو رونالدو، الذي سجل برفقة ريال مدريد 34 “هاتريك” لكنه رحل الصيف الماضي إلى يوفنتوس الإيطالي.

وفي صراع الحذاء الذهبي، مع انتظار الجزء الثاني من الموسم الذي يشهد ظهور الكبار في الصفوف الأولى حقق ميسي خطوة عن منافسيه الأقوياء بعد رفع رصيده إلى 14 هدفًا وأصبح هداف البطولات الخمس الكبرى، والتي تمنح عدد نقاط تضاعف عدد الأهداف.

