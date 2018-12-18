أدريان رابيو نجم باريس سان جيرمان يوافق على الانتقال إلى نادي برشلونة

أشارت تقارير صحفية فرنسية إلى أن أدريان رابيو لاعب وسط باريس سان جيرمان وافق على الانتقال إلى برشلونة على الأرجح الصيف المقبل.

وينتهي عقد رابيو الذي خاض ست مباريات دولية مع منتخب فرنسا في نهاية الموسم الحالي ورفض توقيع عقد جديد مع النادي الباريسي.

وذكرت صحيفة “لو باريزيان” الفرنسية أنه بات في حكم المؤكد انتقال اللاعب البالغ عمره 23 عامًا إلى برشلونة بعد توصله لاتفاق مبدئي مع النادي الكتالوني.

وكان رابيو هدفًا لليفربول وتوتنهام هوتسبير منذ فترة طويلة، قبل أن يعلن انتيغو هنريك مدير الرياضة في سان جيرمان رحيل اللاعب عن النادي.

وقال هنريك لموقع “ياهو سبورت” في هذه المرحلة لن يبقى، لقد كان قرارًا من النادي بعد لقاء مع اللاعب، أبلغني اللاعب أنه لن يوقع عقدًا وأنه يريد مغادرة النادي بنهاية الموسم، أي في نهاية عقده. بالنسبة للاعب سيكون لهذا نتيجة واحدة، سيبقى على مقاعد البدلاء لفترة غير محددة”.

وتحدث الألماني توماس توخيل المدير الفني لباريس سان جيرمان عن موقف اللاعب قائلًا “لم يوافق على عرض النادي، نتيجة لذلك، كل شيء ممكن، وكان من الضروري بقاؤه في الفريق”.