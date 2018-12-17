توماس توخيل غير واثق من بقاء آدريان رابيو مع باريس سان جيرمان لنهاية الموسم

قال توماس توخيل مدرب باريس سان جيرمان الفرنسي، إنه غير واثق من بقاء لاعبه آدريان رابيو مع الفريق حتى نهاية الموسم الحالي.

وينتهي عقد رابيو مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ورفض اللاعب كل العروض التي قدمتها إدارة الفريق لتمديد عقده، ويتردد أنه يريد الانتقال إلى برشلونة الإسباني، كما أن يوفنتوس وروما وآرسنال ومانشستر سيتي يرغبون في ضم اللاعب.

وقال توماس توخيل قبل مباراة باريس سان جيرمان وأورليان في دور الـ 16 من كأس الرابطة الفرنسية: ” لا يمكنني التأكيد على استمرار رابيو معنا حتى نهاية الموسم الحالي؛ لأنه لم يوافق على تجديد عقده مع باريس سان جيرمان وكل شيء ممكن”.

وتابع: “طالبت من الإدارة في الصيف الماضي، التعاقد مع لاعب وسط في مركز 6، والآن من الممكن أن نخسر ديارا ورابيو في الميركاتو الشتوي، وربما نحتاج للتعاقد مع لاعبين آخرين في نفس المركز”.

وسينتهي موسمه بنهاية الموسم، لكن لا أستطيع ضمان استمراره معنا حتى الصيف، لم يقل نعم بالنسبة لباريس سان جيرمان، كل شيء ممكن”.

وشارك رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، في 227 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ العام 2013، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 17.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012.