باريس سان جيرمان يقدم عرضًا مغريًا لآدريان رابيو

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، السبت أن إدارة باريس سان جيرمان قدّمت عرضًا مغريًا للاعب الوسط آدريان رابيو، في محاولة لتجديد عقد اللاعب الذي ينتهي صيف العام المقبل.

ويتردد أن رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، رفض كل العروض المقدمة من إدارة باريس سان جيرمان، ويريد الانتقال إلى برشلونة الصيف المقبل، علمًا أنه يمكنه التفاوض مع أي نادٍ دون موافقة ناديه الحالي في شهر يناير المقبل.

وذكرت صحيفة “ليكيب” أن مالك النادي ناصر الخليفي التقى وكلاء رابيو وقدّم عرضًا مذهلًا، بحيث يحصل اللاعب على 4 أضعاف راتبه الحالي.

وأوضحت الصحيفة أن العرض الحالي من باريس سان جيرمان يجعل رابيو متساويًا في الراتب مع قائد الفريق، البرازيلي تياغو سيلفا.

ويتردد أن أندية برشلونة ويوفنتوس ومانشستر سيتي، تراقب موقف رابيو، وتسعى للتعاقد معه مجانًا الصيف المقبل.

وشارك رابيو في 226 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ العام 2013، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 17.

ورابيو من خريجي باريس سان جيرمان، وشارك لأول مرة مع الفريق العام 2012.