آرسنال ينافس نادي برشلونة على أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان

ذكرت تقارير صحفية فرنسية، اليوم الخميس، أن نادي آرسنال الإنجليزي دخل قائمة الأندية التي تسعى للتعاقد مع لاعب الوسط الفرنسي أدريان رابيو لاعب باريس سان جيرمان.

وينتهي عقد رابيو، البالغ من العمر 23 عامًا، مع باريس سان جيرمان بنهاية الموسم الحالي، ويحق للاعب التفاوض مع أي نادٍ في يناير المقبل، دون موافقة إدارة باريس سان جيرمان.

ويتردد أن رابيو لا يريد تجديد عقده مع باريس سان جيرمان، وأن اللاعب يملك اتفاقًا مع نادي برشلونة الإسباني، للانتقال إلى النادي الكتالوني في سوق الانتقالات الصيفي المقبل.

وقال موقع “le10sport” الفرنسي، إن المدرب الإسباني أوناي إيمري، المدير الفني لآرسنال فتح قنوات اتصال، مع محيط رابيو.

ويسعى إيمري لاستغلال علاقته مع رابيو؛ بعد أن قاد باريس سان جيرمان موسمين متتاليين.

ولعب رابيو 89 مباراة تحت قيادة إيمري، بواقع 6528 دقيقة، وسجل فيها 9 أهداف وصنع 12.

من جهتها قالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” إن إدارة باريس سان جيرمان أعادت فتح المفاوضات مع رابيو ووالدته، من أجل تجديد المفاوضات على أمل تجديد عقده الحالي.

وسبق أن رفض رابيو جميع العروض المقدمة من إدارة باريس سان جيرمان لتجديد عقده، وتردد أنه رفض أيضًا الجلوس على طاولة المفاوضات مع رئيس النادي ناصر الخليفي.

وشارك رابيو في 226 مباراة مع باريس سان جيرمان منذ العام 2013، سجل فيها 24 هدفًا وصنع 17.