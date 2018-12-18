هل يقدم دي يونغ ودي ليخت هدية لبرشلونة بإقصاء ريال مدريد من دوري أبطال أوروبا؟

شكَّل ثنائي أياكس أمستردام، المدافع ماتيس دي ليخت ولاعب الوسط فرانكي دي يونغ، حديثَ صحف مدريد وبرشلونة بعد نتائج قرعة دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا، والتي أوقعت ريال مدريد في مواجهة أياكس الهولندي.

ويهتم فريق برشلونة بالثنائي الشاب ويصارع بقوة من أجل التعاقد معه في أسرع وقت ممكن، وتشير عدة تقارير إعلامية لرغبته في حسم الصفقة في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، رغم منافسة فرق أوروبية كبرى.

ورغم تأكيد صحافة برشلونة أن فرانكي دي يونغ الأقرب لبرشلونة في ظل اهتمام يوفنتوس بماتيس دي ليخت ورغبتها في ضمّه، لكن صحيفة ” سبورت ” الكاتالونية أكدت أن إدارة وأنصار برشلونة ينتظرون خدمة من الثنائي الهولندي بإقصاء ريال مدريد من دور الـ 16 في دوري أبطال أوروبا.

وأكدت الصحيفة، أن مساهمة الثنائي في إقصاء ريال مدريد ستزيد من شعبيته في برشلونة؛ ما يدفع إدارة الفريق للتعاقد معه مهما كان الثمن.

في المقابل أكدت صحيفة ” ماركا ” المدريدية أن برشلونة قد يساهم في إضعاف أياكس الهولندي وتقديم خدمة لريال مدريد في حال نجاحه في التعاقد مع الثنائي دي ليخت ودي يونغ.

واعتبرت الصحيفة أن أياكس مطالب بحسم صراعه مع برشلونة قبل التفكير في ريال مدريد؛ لكون الفريق الكاتالوني يرغب في تجريده من نجمين بارزين في الشتاء.

دي ليخت يلمح للبقاء حتى نهاية الموسم

أجرى النجم الهولندي الشاب ماتياس دي ليخت حوارًا مع صحيفة ” توتو سبورت ” بعد فوزه بجائزة الفتى الذهبي لسنة 2018 أكد من خلاله سعادته بدخول تاريخ الجائزة بجانب النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لكنه رفض أن يلعب بجواره حاليًّا.

وأجاب دي ليخت عن سؤال حول إن كان يفضّل اللعب بجوار ميسي أو كريستيانو رونالدو لكون يوفنتوس أيضًا مهتمًّا بخدماته وقال :” حاليًّا أفضّل اللعب بجوار حكيم زياش “.

ويعتبر الدولي المغربي زياش أحد أصدقاء دي ليخت ونجم أياكس الأول إذ توّج بلقب أفضل لاعب في الدوري الهولندي الموسم الماضي.