مارك أوفر مارس مدرب أياكس يوجه نصيحة لنادي برشلونة بشأن فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت

وجّه المدرب مارك أوفر مارس، المدير الرياضي لأياكس أمستردام، نصيحة لإدارة برشلونة الإسباني، بشأن لاعبيه فرينكي دي يونغ وماتياس دي ليخت.

وقال أوفر مارس، وهو لاعب سابق لبرشلونة، على هامش قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا: “كل أوروبا تتحرك وبرشلونة يجب أن يفعل الأشياء بشكل جيد”.

وأوضح أوفر مارس أنه لن يتحدث مع دي يونغ ودي ليخت عن اهتمام برشلونة بهما، مضيفًا: “لن أتحدث معهما عن برشلونة، فهما يعرفان كل شيء”.

ويتردد أن برشلونة وأندية أخرى تسعى للتعاقد مع دي يونغ ودي ليخت، بعد أدائهما اللافت الموسم الحالي.

وأوقعت قرعة ثمن نهائي دوري أبطال أوروبا أياكس مع ريال مدريد وبرشلونة مع ليون الفرنسي.

وتقرَّر خوض مواجهات ذهاب ثمن النهائي على مدار أسبوعين مختلفين، في أيام الـ12، والـ13، والـ19، والـ20 مِن فبراير 2019.