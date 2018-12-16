هاتريك ميسي يُزين فوز برشلونة على ليفانتي والانفراد بصدارة ترتيب الدوري الإسباني (فيديو)

سجل ليونيل ميسي أول ثلاثية له في دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم هذا الموسم كما صنع هدفين في عرض فردي مبهر خلال فوز برشلونة 5-صفر على مستضيفه ليفانتي معززًا موقعه في الصدارة اليوم الأحد.

وتوغل ميسي بين مدافعي ليفانتي قبل أن يمرر كرة رائعة إلى لويس سواريز الذي افتتح التسجيل في الدقيقة 35 بعد وقت قصير من تسديدة لليفانتي، صاحب المركز الثامن، ارتطمت بالعارضة.

وأحرز النجم الأرجنتيني أول أهدافه في الأمسية قبل دقيقتين على انتهاء الشوط الأول بعد أن استقبل تمريرة سيرجيو بوسكيتس وسدد كرة متقنة بقدمه اليمنى الأضعف.

ووسع ميسي الفارق في بداية الشوط الثاني من متابعة لتمريرة جوردي ألبا العرضية ثم أكمل ثلاثيته الشخصية بتسديدة قريبة المدى.

وتأتي ثلاثية قائد برشلونة بعد تسجيل هدفين من ركلتين حرتين في مباراة اسبانيول الأسبوع الماضي رافعًا رصيده إلى 14 هدفًا ليصبح هداف الدوري الإسباني ومسابقات الدوري الخمس الكبرى في أوروبا.

كما أهدى ميسي تمريرة الهدف الخامس إلى المدافع جيرار بيكي في الدقيقة 88 ورفع بذلك برشلونة رصيده إلى 34 نقطة في الصدارة بفارق ثلاث نقاط عن اشبيلية وأتليتيكو مدريد بعد 16 مباراة.