أهداف مباراة برشلونة وليفانتي.. 5/0 للنادي الكتالوني (فيديو)

سجل لويس سواريز الهدف الأول لنادي برشلونة في مبارته أمام ليفاتي ضمن مباريات الجولة الـ 16 من الدوري الإسباني.
وجاء هدف سواريز في الدقيقة 35، بمساعدة ليونيل ميسي.
وأضاف ميسي الهدف الثاي لبرشلونة في الدقيقة 43
وأضاف ميسي الهدف الثالث في الدقيقة 47، والرابع في الدقيقة 60، وأحرز بيكيه الهدف الخامس في الدقيقة 88.
ويملك برشلونة 31 نقطة من 15 مباراة في صدارة ترتيب الدوري الإسباني، مقابل 22 نقطة لليفانتي في المركز الثامن.
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هددددددف اول سواريز أسيست راااااااائع من ميسسي pic.twitter.com/4KHvOFMgOF
— @FasterGoal (@FasterGoal11) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
https://t.co/BxZkRsljuX#LevanteBarça
تابع لــ @G_Viiicks
هددددددف ثاااااني ميسسسي أسيست بوسكيتس pic.twitter.com/cw6PGIGfaq
— @FasterGoal (@FasterGoal11) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
https://t.co/BxZkRsljuX#LevanteBarça
تابع لــ @G_Viiicks
هدددددف ميسسي الثاااالث pic.twitter.com/hJINXen18R
— @FasterGoal (@FasterGoal11) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
@OnsidearV pic.twitter.com/ttvGyiWcAQ
— goaaaals (@goaaaals2) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
@OnsidearV pic.twitter.com/Dm9WwfR4YX
— الرجاء عدم الاضافة (@goaaals1) ١٦ ديسمبر ٢٠١٨
وجاءت تشكيلة برشلونة كالتالي..
حراسة المرمى:
تير شتيغن، فيرمايلن، بيكيه، لينجليت، ألبا.
الوسط: راكيتيتش، بوسكيتس، فيدال.
الهجوم: ميسي، سواريز، ديمبلي.
في حين يلعب لليفانتي بهذه التشكيلة:
حراسة المرمى: أوير.
الدفاع: روبير بير، بوستيغو، كاباكو، جاسون.
الوسط: باردي، كامبانيا، نونيو، روشينا.
الهجوم: موراليس، بواتينغ.