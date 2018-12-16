مباراة ريال مدريد ضد رايو فاليكانو.. أسينسيو يخيب التوقعات بإحصائية كارثية في الدوري الإسباني

خيَّب المهاجم الشاب ماركو أسينسيو جميع التوقعات، وأصبح مستواه برفقة ناديه ريال مدريد الإسباني مثيرًا للجدل.

وتوقع كثيرون أن يمهّد رحيل البرتغالي كريستيانو رونالدو، من ريال مدريد إلى نادي يوفنتوس الإيطالي، الطريق أمام أسينسيو، كي يحجز موقعًا أساسيًّا له في تشكيلة الريال، ويكون خير سلف لصاروخ ماديرا، إلا إن الرياح جاءت بما لا تشتهي السفن.

فرص ضائعة

ورغم أن الأرجنتيني سانتياغو سولاري، مدرب ريال مدريد، منح العديد من الفرص لماركو أسينسيو، والتي كان آخرها أمس في مباراة رايو فاليكانو، التي انتهت لصالح الملكي بهدف نظيف، إلا أن أسينسيو رفض الفرصة تلو الأخرى، وخرج أمس من المباراة في الدقيقة الـ 71.

ورغم أن الجماهير حرصت على تحية أسينسيو أثناء خروجه، إلا أن اللاعب بدا محبطًا بعد أن فشل في هزّ الشباك.

أرقام باهتة

وفي إحصائية كارثية، رصدها موقع “جول” العالمي اليوم الأحد، فإنه فشل في تسجيل أي أهداف خلال 15 مباراة مع ريال مدريد في الدوري الإسباني، الليغا، كما أنه لم يصنع أي هدف خلال تلك المباريات.

وكان آخر هدف أحرزه أسينسيو لريال مدريد على صعيد مباريات الليغا في مرمى إسبانيول، يوم الـ22 من سبتمبر الماضي، في المباراة التي انتهت لصالح الملكي بهدف نظيف، وكان وقتها الإسباني لوبتيغي هو مدرب الفريق قبل إقالته، بعد مباراة برشلونة في الكلاسيكو، والتي انتهت لصالح البارسا 4-1.

انطلاقة لم تكتمل

وأشار “جول” إلى أن الهدف الذي أحرزه أسينسيو هو الوحيد له في الليغا هذا الموسم، كما أن آخر صناعة لهدف بالنسبة له كانت في مباراة جيرونا في أغسطس الماضي، عندما انتصر الريال 4-1.

وكانت انطلاقة أسينسيو على العكس تمامًا من مستواه الآن، إذ كان موسم 2016 – 2017 مبشرًا بظهور نجم جديد في ريال مدريد، إذ ظهر في 38 مباراة أحرز خلالها 10 أهداف، وفي الموسم التالي بدأ يتألق بشكل لافت للأنظار في مباراتي برشلونة في السوبر الإسباني، إذ أحرز هدفين في مباراتي الذهاب والإياب، وتوج الملكي بالبطولة.

ولعب أسينسيو الموسم الماضي 53 مباراة أحرز خلالها 11 هدفًا فقط، وفي الموسم الجاري لعب 24 مباراة أحرز خلالها 4 أهداف، وهي: واحد في الليغا، وآخر في دوري أبطال أوروبا، واثنان في مسابقة كأس الملك.