ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز ريال مدريد على فاليكانو وأتلتيكو أمام بلد الوليد (صورة)

اجتاز فريق ريال مدريد، عقبة ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف في المباراة التي جرت بينهما في الجولة السادسة عشر للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

حاول الريال استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي وقت سابق أحرز أنطوان غريزمان الهدف الحاسم لأتلتيكو مدريد في فوز مثير 3-2 على مستضيفه ريال بلد الوليد اليوم السبت، بعد أن أهدر تقدمه بهدفين، ليتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الاسباني لكرة القدم.

وهذا أول فوز لأتلتيكو في الدوري خارج ملعبه منذ تغلبه 2-صفر على خيتافي يوم 22 سبتمبر أيلول.

وقفز أتلتيكو بهذا الانتصار للمركز الثاني برصيد 31 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر الذي يواجه ليفانتي غدًا الأحد، ويتقدم بثلاث نقاط على اشبيلية قبل مباراته على أرضه ضد جيرونا.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًأ: