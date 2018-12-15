ريال مدريد يجتاز فاليكانو بصعوبة في الدوري الإسباني (فيديو)

اجتاز فريق ريال مدريد، عقبة ضيفه رايو فاليكانو بهدف نظيف، في المباراة التي جرت بينهما في الجولة السادسة عشرة للدوري الإسباني لكرة القدم (الليغا).

حاول الريال استغلال عاملي الأرض والجمهور لصالحه، ونجح الفرنسي كريم بنزيما في تسجيل هدف التقدم في الدقيقة 13.

وفي الوقت الذي حاول فيه الملكي مضاعفة النتيجة، كثف لاعبو رايو فاليكانو من هجماتهم في رحلة بحث عن التعادل، لينتهي الشوط الأول بتقدم الريال بهدف نظيف.

وتوالت الفرص الضائعة من جانب لاعبي الفريقين خلال شوط المباراة الثاني دون أن تتغير النتيجة، ليخرج الريال فائزًا بالثلاث نقاط.

بهذا الفوز، ارتفع رصيد الريال إلى 29 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين خلف برشلونة المتصدر، بينما تجمد رصيد رايو فاليكانو عند 10 نقاط في المركز التاسع عشر وقبل الأخير.

وفي وقت سابق أحرز أنطوان غريزمان الهدف الحاسم لأتلتيكو مدريد في فوز مثير 3-2 على مستضيفه ريال بلد الوليد اليوم السبت، بعد أن أهدر تقدمه بهدفين، ليتساوى في رصيد النقاط مع برشلونة متصدر دوري الدرجة الأولى الإسباني لكرة القدم.

وهز المهاجم الكرواتي نيكولا كالينيتش الشباك للمباراة الثانية على التوالي في الدوري ليضع أتلتيكو في المقدمة في الدقيقة 26، إذ انزلق على الأرض ليحول تمريرة رائعة من غريزمان في الشباك.

وضاعف المهاجم الفرنسي غريزمان تقدم أتلتيكو في الدقيقة الأخيرة من الشوط الأول بتسديدة قوية في الزاوية العليا للمرمى، من ركلة جزاء احتسبت بمساعدة حكم الفيديو المساعد، لكن بلد الوليد دخل الشوط الثاني بروح قتالية.

وقلص فرناندو كاليرو الفارق لأصحاب الأرض بضربة رأس من ركلة ركنية في الدقيقة 57 وبعد ست دقائق أخرى عادل بلد الوليد النتيجة بهدف عكسي سجله ساؤول نيجيز لاعب أتلتيكو بالخطأ في مرماه عقب ركلة ركنية أخرى.

وكان لغريزمان الكلمة الأخيرة قبل عشر دقائق على النهاية بتسديدة في الزاوية البعيدة من مدى قريب بعد أن فشل بلد الوليد في إبعاد الكرة.

وهذا أول فوز لأتلتيكو في الدوري خارج ملعبه منذ تغلبه 2-صفر على خيتافي يوم 22 سبتمبر أيلول.

وقفز أتلتيكو بهذا الانتصار للمركز الثاني برصيد 31 نقطة متساويًا مع برشلونة المتصدر، الذي يواجه ليفانتي غدًا الأحد، ويتقدم بثلاث نقاط على أشبيلية قبل مباراته على أرضه ضد جيرونا.