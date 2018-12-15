نادي الزمالك يضع قدمًا في الدور التالي لـ”الكونفيدرالية” ويكتسح القطن التشادي بسباعية نظيفة (فيديو)

وضع فريق الزمالك المصري قدمًا في التأهل للدور التالي من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (الكونفيدرالية)، واكتسح ضيفه القطن التشادي بسبعة أهداف نظيفة في ذهاب دور الـ32 الأول للبطولة القارية.

وللتأهل إلى الدور التالي، يكفي الزمالك الفوز أو التعادل بأي نتيجة أو الهزيمة بفارق أقل من سبعة أهداف، أو بفارق سبعة أهداف بشرط أن تكون أكثر من 7-0 في لقاء الإياب الذي سيقام في تشاد.

نجح الزمالك في فرض سيطرته على مجريات المباراة من بدايتها وأنهى الشوط الأول لصالحه متقدمًا بخماسية نظيفة، تناوب على تسجيلها محمود عبد المنعم “كهربا” في الدقيقة 11 والتونسي فرجاني ساسي في الدقيقة 15 والكونغولي كابونجو كاسونجو (هدفين) في الدقيقتين 22 و41 ومصطفى فتحي في الدقيقة 27.

وأضاف الزمالك الهدفين السادس والسابع عبر فتحي وعمر السعيد في الدقيقتين 55 و81.