أهداف مباراة الزمالك والقطن التشادي.. (6/0) للفريق الأبيض (فيديو)

تقدم محمود عبدالمنعم “كهربا” لاعب نادي الزمالك المصري بهدف في شباك منافسه القطن التشادي، خلال المباراة التي تقام بين الفريقين في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 (1)، من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وقابل كهربا عرضية زميله محمد إبراهيم فأودع الكرة في الشباك محرزًا الهدف الأول لفريقه.

هدف محمود كهربا في مرمى القطن التشادي – الهدف الأول pic.twitter.com/fv4vcmrhAr — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وفي الدقيقة 14 أضاف الدولي التونسي فرجاني ساسي الهدف الثاي للفريق الأبيض من رأسية قوية.

هدف فرجاني ساسي في مرمى القطن التشادي – الهدف الثاني. pic.twitter.com/5cuN9Hfgg2 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وعزز كابزنغز كاسزنغز تقد الزمالك بالهدف الثالث في الدقيقة 20، وأضاف مصطفى فتحي الهدف الرابع في الدقيقة 28.

هدف كابونجو كاسونجو في مرمى القطن التشادي – الهدف الثالث. pic.twitter.com/PminRcpYV1 — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

هدف مصطفى فتحي في مرمى القطن التشادي – الهدف الرابع. pic.twitter.com/wzzLGe4Aol — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

وأضاف كاسونغو الهدف الثاني له والخامس للزمالك في الدقيقة 40.

هدف كابونجو كاسونجو الثاني في مرمى القطن التشادي – الهدف الخامس. pic.twitter.com/SVbyfcBWVi — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

ولم يسبق للزمالك أو نادي القطن أن حققا لقب البطولة من ذي قبل.

مع بداية الشوط الثاني أحرز مصطفى فتحي الهدف السادس للزمالك من كرة “لوب” لعبها فوق الحارس.

هدف مصطفى فتحي الثاني في مرمى القطن التشادي – الهدف السادس. pic.twitter.com/osQDLGm26m — ZamalekGoals (@ZamalekGoals) ١٥ ديسمبر ٢٠١٨

ويأمل لاعبو الزمالك تحقيق نتيجة عريضة، تُسهّل من مهمتهم في مباراة الإياب التي ستقام يوم 23 من الشهر الحالي.

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة على إستاد بتروسبورت، قبل أن تُنقل إلى برج العرب.

وطلب المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك، من لاعبيه نسيان الأزمات التي حدثت لهم خلال الساعات الماضية، حول ملعب المباراة، وأكد على أهمية المباراة وضرورة الفوز بها وبنتيجة كبيرة من الأهداف قبل لقاء العودة.