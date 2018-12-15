القنوات الناقلة لمباراة الزمالك والقطن التشادي في الكونفدرالية الأفريقية‎

يستقبل نادي الزمالك المصري منافسه القطن التشادي، على استاد برج العرب، في إطار منافسات ذهاب دور الـ32 (1)، من بطولة كأس الاتحاد الأفريقي (الكونفدرالية).

وستُنقل المباراة على قناة ONsport.

وتُقام مباراة الزمالك وكوتون، اليوم السبت، الساعة 19:00 بتوقيت القاهرة، 20:00 بتوقيت مكة المكرمة.

ولم يسبق للزمالك أو نادي كوتون أن حققا لقب البطولة من ذي قبل.

ويأمل لاعبو الزمالك تحقيق نتيجة عريضة، تُسهّل من مهمتهم في مباراة الإياب والتي ستقام يوم 23 من الشهر الحالي.

وكان من المقرر أن تُلعب المباراة على استاد بتروسبورت، قبل أن تُنقل إلى برج العرب.

وطلب المدرب السويسري كريستيان غروس المدير الفني للزمالك، من لاعبيه نسيان الأزمات التي حدثت لهم خلال الساعات الماضية، حول ملعب المباراة، وأكد على أهمية المباراة وضرورة الفوز بها وبنتيجة كبيرة من الأهداف قبل لقاء العودة.

ومن المتوقع أن يلعب الزمالك بهذه التشكيلة:

حراسة المرمى: محمود عبدالرحيم (جنش).

الدفاع: عبدالله جمعة – محمود علاء – محمد عبدالغني – حمدي النقاز.

الوسط: فرجاني ساسي – طارق حامد – محمود كهربا – محمد إبراهيم – مصطفى فتحي.

الهجوم: كاسونغو.