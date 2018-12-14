بعد أزمته مع جماهير ريال مدريد.. فلورتينو بيريز يدعم إيسكو

حرص فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد على دعوة جميع اللاعبين والطاقم الفني للوحدة لتجاوز الوضعية الحالية خلال الحفل الذي نظمته الإدارة بمناسبة أعياد الميلاد لفرعي كرة القدم وكرة السلة بطلي أوروبا الموسم الماضي.

وحاول رئيس ريال مدريد تجاوز الضربة المعنوية القوية التي تعرَّض لها الفريق بالخسارة أمام سيسكا موسكو خلال الحفل الذي خيمت عليه أجواء المرح بين اللاعبين رغم كون النجم الإسباني إيسكو كان منزعجًا من تركيز وسائل الإعلام الحاضرة عليه.

وقدَّم بيريز دعمه للنجم إيسكو برفقة النجم الشاب ماركو أسينسيو والذي يمر بدوره في فترة صعبة، وطالبهما بالتركيز والعودة لمستواهما الكبير.

وبحسب صحيفة ” ماركا ” فإن إدارة ريال مدريد لا ترغب في تغيير جدري للفريق وتدعم لاعبيها الحاليين والشباب، لكنها تطالب بتجاوز الخلافات التي أثرت على مستوى عدة لاعبين.

وأكدت الصحيفة أن النجم الإسباني لا يرغب في الرحيل عن ريال مدريد رغم كونه يجتاز فترة صعبة، ويأمل في استعادة مستواه في أقرب فرصة للعودة للتألق مجددًا، كما أن الإدارة والرئيس فلورنتينو بيريز يثقان في اللاعب وإمكانياته.