هل سب إيسكو جماهير ريال مدريد؟

أشارت تقارير إعلامية إسبانية إلى أن إيسكو وجه مسبات إلى جماهير ريال مدريد التي هتفت ضده، وأطلقت صيحات استهجان خلال الخسارة الكبيرة بثلاثية أمام سيسكا موسكو في دوري أبطال أوروبا.

وشهدت الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت في سانتياغو برنابيو اعتراض إيسكو على صافرات الجماهير ضده؛ بعد فشله في تشكيل أي خطورة على مرمى الضيوف، بعد مجهود كبير من البرازيلي فينسيوس جونيور أمام المرمى.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا، بدا وكأنه ينتظر فرصة مناسبة للتسجيل ما سمح للمدافع بالتغطية لتضيع فرصة خطيرة على صاحب الأرض.

وعندما كان سيسكا متقدمًا بهدفين نظيفين أطلق قطاع كبير من المدرج الشمالي صافرات الاستهجان ضد إيسكو الذي عبر عن ضيقه بالتلويح بذراعه، والنظر إلى أسفل والشكوى بكلمات غير مسموعة.

حينها استغربت الجماهير من ردة فعله، واعتبرت أن تصرفه قد يكون موجهًا لها أو للحكم، لكن الجماهير رجحت أن يكون تصرفه موجهًا لها لترد بعدها بالصفير وصحيات الاستهجان ضد الدولي الإسباني لمدة عشر دقائق حينما يلمس الكرة.

ووفقًا لبرنامج “فاموس دي موفيستار” فإن إيسكو بعدما أهدر فرصة أمام مرمى الحارس الروسي الدولي إيغور أكينفييف نظر إلى الجماهير وقال لهم “ماذا؟ ماذا تريدون يا *****؟”.

وتعرض ريال مدريد لأثقل هزيمة أوروبية في ملعبه بعد أن خسر الفريق، المتأهل بالفعل لدور الستة عشر، 3-صفر أمام سيسكا موسكو في استاد سانتياغو برنابيو.

ورغم الفوز التاريخي تذيل الفريق الروسي المجموعة وفشل في الانتقال للدوري الأوروبي، بعد أن انتزع فيكتوريا بلزن المركز الثالث بالفوز 2-1 على روما.