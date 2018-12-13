ماركا توضح سبب رفض إيسكو شارة قيادة ريال مدريد

أثار البرازيلي مارسيلو، لاعب ريال مدريد، جدلًا جديدًا حول الإسباني إيسكو الذي قضى ليلة سيئة مع جماهير سانتياغو بيرنابيو، خلال خسارة ريال مدريد أمام سيسكا موسكو 3-0 في لقاء الجولة السادسة والأخيرة من دوري المجموعات بدوري أبطال أوروبا.

وقال مارسيلو في تصريح بعد اللقاء :” حاولت منح شارة القيادة لإيسكو؛ لكونه كان القائد الثالث في اللقاء، لكنه رفضها، وأخبرني أن أمنحها لكارفخال لا أعرف لماذا.”

وأوضحت صحيفة ماركا سبب رفض إيسكو شارة القيادة؛ رغم كونه كان القائد الثاني على أرضية الملعب بعد خروج كريم بنزيما في فترة ما بين الشوطين، وكان يجب أن يحمل شارة القيادة بعد خروج مارسيلو.

ويرتب ريال مدريد قادة الفريق حسب الأقدمية، وقدم الفريق إيسكو يوم الـ3 من تموز / يوليوز 2013 وبعده بيومين قدم داني كارفخال كلاعبين جديدين للفريق.

وفي ترتيب قادة ريال مدريد يحتل إيسكو المركز السابع وكارفخال المركز الثامن خلف راموس ومارسيلو وبنزيما وفاران وناتشو ولوكا مودريتش.

ويعود سبب منح إيسكو شارة القيادة لزميله كارفخال؛ حسب ماركا لكونه وعده بتركها له بعد لقاء مليلية في حال كانا معًا على أرضية الملعب في فرصة أخرى، وكان إيسكو من يجب أن يحملها.

ومنح إيسكو زميله وصديقه داني كارفخال فرصة حمل شارة القيادة للمرة الأولى في مسيرته، لكنه كان يتمنى أن تكون نتيجة اللقاء مغايرة للخسارة المذلة أمام سيسكا موسكو.