إيسكو “القنبلة الموقوتة” في ريال مدريد.. الأزمة تتفاقم وتصل إلى طريق مسدود

قال موقع “غول” العالمي، إن نادي ريال مدريد الإسباني لا يرغب في الاستغناء عن لاعب وسطه إيسكو؛ إلا أنه سيكون مرغمًا على بيعه إذا ما تدهورت الأمور مجددًا.

ووصف الموقع، في تقرير نشره، اليوم الجمعة، إيسكو بأنه قنبلة زمنية موقوتة داخل ريال مدريد، وأشار إلى أن النادي الملكي يتعين عليه التفكير في بيع إيسكو، حال استمرار تدهور الأوضاع، خاصة فيما يتعلق بعلاقته مع مدربه الأرجنتيني سانتياغو سولاري.

وأضاف الموقع بقوله: “يعاني إيسكو في ريال مدريد منذ أن تولى سولاري المسؤولية خلفًا للمدرب المقال جولين لوبتيغي، خاصة في ظل الخطة التي يعتمد عليها سولاري وهي 4-3-3، والتي تقوم في الأساس على الهجوم المباشر، وليس عن طريق صانع الألعاب، وهي الطريقة التي تلائم أداء إيسكو بشكل أكبر”.

غضب إيسكو

ويشعر إيسكو بالغضب إزاء موقفه في ريال مدريد، حيث شارك في 210 دقائق فقط، من إجمالي 810 دقائق لعبها الفريق تحت ولاية سولاري.

وتصاعدت الأزمة بصورة غير مسبوقة، حيث قالت تقارير صحافية إسبانية، إن إيسكو ومديرَي أعماله طلبا عقد لقاء عاجل مع رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز، كي يؤكدا له عدم رضاهما عن وضع الدولي الإسباني في الفريق.

واقعة سانتياغو برنابيو

وتفاقمت الأمور، خلال الأيام القليلة الماضية؛ بعد أن أطلقت جماهير ريال مدريد صافرات الاستهجان ضد إيسكو، في مباراة سسكا موسكو، التي انتهت لصالح الأخير 0/3 في دوري أبطال أوروبا، على ملعب سانتياغو برنابيو، في الوقت الذي لم يصمت فيه إيسكو، وردّ على صافرات الاستهجان.

وقال “غول” إن رد إيسكو على الجماهير يؤكد أنه يريد “سكب البنزين على النار”، وهو ما أثار استياء بيريز وإدارة ريال مدريد تجاه تصرفات اللاعب.

اهتمام أوروبي

تأتي تلك التطورات في الوقت الذي يرغب فيه ناديا تشيلسي الإنجليزي ويوفنتوس الإيطالي في التعاقد مع إيسكو، واستغلال موقفه الغامض في ريال مدريد.

ويمتد عقد إيسكو مع ريال مدريد إلى صيف 2022، ويملك شرطًا جزائيًا في عقده يصل إلى 700 مليون يورو.

وخرج مانشستر سيتي من سباق الرغبة في التعاقد مع إيسكو؛ لأن الإسباني بيب غوارديولا، لا يرغب في ضم لاعب بمواصفاته، خاصة أنه لا يجيد اللعب كجناح طائر مثل الألماني ليروي ساني والإنجليزي رحيم ستيرلينغ.