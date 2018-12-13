مباراة برشلونة وليفانتي.. عثمان ديمبلي تحت الأضواء مجددًا وريال مدريد يستعد لكأس العالم للأندية

يحل برشلونة متصدر الدوري الإسباني، ضيفًا على ليفانتي، يوم الأحد، مع وجود أحدث تصرفات المتألق عثمان ديمبلي غير المنضبطة في دائرة الضوء.

وواجه ديمبلي، الذي انضم للنادي الكتالوني مقابل 105 ملايين يورو في أعقاب رحيل نيمار إلى باريس سان جيرمان العام الماضي، عددًا من المشاكل خارج الملعب منذ قدومه لبرشلونة، وقالت تقارير إعلامية محلية، إنه تعرض لغرامة ضخمة بعد حضوره متأخرًا عن المران هذا الأسبوع.

وفي الملعب كان ديمبلي متألقًا في الفترة الأخيرة، وأحرز 3 أهداف في مبارياته الخمس الأخيرة، ومن بينها الهدف الأول في التعادل 1/1 مع توتنهام هوتسبير، يوم الثلاثاء.

ورفض المدرب إرنستو فالفيردي الحديث عن المسألة، لكن كارلوس ألينيا زميل ديمبلي يعتقد أن اللاعب الفرنسي مستعد لتغيير سلوكه في سبيل مستقبله.

وقال ألينيا: “علينا الاعتناء به. اعتذر أمام الفريق بأكمله، ويعرف الخطأ الذي ارتكبه”.

“لن يأتي متأخرًا بعد الآن. ارتكب بعض الأخطاء لكنه يعرفها وسيصلح الأمور. لا يمكننا قتله من أجلها. أهم شيء هو ما يعطينا إياه في الملعب. عندما يصلح هذه الأشياء الصغيرة (خارج الملعب)، سيعطينا المزيد”.

وأضاف: “كان من الجميل رؤية الاستقبال الذي حظي به من الجماهير عندما استبدل. نشعر بالامتنان لأنه حصل على الدعم الذي كان يحتاجه من المشجعين، ونحن معه للنهاية”.

ويتقدم برشلونة بـ 3 نقاط على أشبيلية وأتلتيكو مدريد، وبـ 5 نقاط على ريال مدريد صاحب المركز الخامس الذي يستضيف رايو فاليكانو قبل الأخير، وهو ما زال مترنحًا من أثقل هزيمة أوروبية على أرضه في تاريخه حين خسر 0/3 أمام تشسكا موسكو.

ويعتقد المدرب سانتياغو سولاري أن النتيجة مجرد عثرة بسيطة. وقال المدرب الأرجنتيني: “أعتقد أن كل مباراة مختلفة”.

“لعبنا جيدًا في أول نصف ساعة، لكننا لم نستطع فقط التسجيل، وبعد ذلك لم نستطع أن نصدر رد فعل جيد بما يكفي. عاقبونا على كل خطأ ارتكبناه”.

وليس من المعروف بعد ما إذا كان المهاجم غاريث بيل، الذي تعرض لكدمة عقب مشاركته كبديل أمام الفريق الروسي، سيكون لائقًا للمباراة.

وفي مباريات أخرى، يحل أتلتيكو مدريد ضيفًا على ريال بلد الوليد، بعد غد السبت، بينما يزور إشبيلية صاحب المركز الثاني جيرونا، يوم الأحد.

وتختتم لقاءات الجولة بمباراة قمة إقليم الباسك، يوم الإثنين، بين إيبار وأتلتيك بلباو.