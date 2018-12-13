قرعة دور الـ 16 لكأس ملك إسبانيا.. برشلونة مع فياريال ومواجهة ثأرية لريال مدريد

أُجريت قرعة دور الـ 16 من كأس ملك إسبانيا، والذي يجرى ذهابًا أيام 8 و9 و10 يناير 2019، وإيابًا أيام 15 و16 و17 من الشهر ذاته.

ووضعت القرعة ريال مدريد في مواجهة محلية وثأرية مع جاره الصغير ليغانيس الذي أقصاه الموسم الماضي من ربع النهائي.

فيما يواجه حامل اللقب في المواسم الأربعة الأخيرة، وحامل الرقم القياسي في الفوز باللقب برشلونة فريق ليفانتي.

وفيما يلي نتائج القرعة:

ريال مدريد VS ليغانيس.

خيتافي VS بلد الوليد.

ريال بيتيس VS ريال سوسيداد.

ليفانتي VS برشلونة.

أتلتيك بلباو VS إشبيلية.

سبورتينغ خيخون VS فالنسيا.

جيرونا VS أتلتيكو مدريد.

فياريال VS إسبانيول.