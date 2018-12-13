نادي برشلونة يحدد مقابلًا خياليًّا لبيع عثمان ديمبلي

يبدو أن نادي برشلونة الإسباني يريد وضع حد للإشاعات التي تطارد نجمه الفرنسي الشاب عثمان ديمبلي.

ولا تزال تقارير الصحافة الأوروبية تتحدث عن رغبة ديمبلي في الرحيل عن برشلونة؛ ما أثار اهتمام العديد من الأندية، وعلى رأسها آرسنال وليفربول الإنجليزيان، وباريس سان جيرمان الفرنسي.

وقالت صحيفة “موندو ديبورتيفو” الإسبانية، في تقرير نشرته اليوم الخميس، إن برشلونة وضع شرطًا تعجيزيًّا لبيع ديمبلي.

وأشارت إلى أن مسؤولي البارسا أكدوا أنهم لن يبيعوا ديمبلي بمقابل أقل من 362 مليون جنيه إسترليني.

وكان ديمبلي، البالغ من العمر 21 عامًا، انضم إلى برشلونة قادمًا من نادي بروسيا دورتموند الألماني في موسم 2017 – 2018، مقابل 115 مليون يورو.

وشارك ديمبلي في 19 مباراة هذا الموسم مع برشلونة في المسابقات المحلية والأوروبية، وأحرز خلالها 9 أهداف، كان آخرها هدفه الرائع في مرمى توتنهام هوتسبير أمس الأول الثلاثاء، على ملعب كامب نو، في دوري أبطال أوروبا.

وتعرَّض ديمبلي للعديد من العقوبات المالية داخل برشلونة، نظرًا لعدم التزامه خاصة في مواعيد التدريبات، وهو ما تكرر أخيرًا بعدما تأخر عن موعد تدريب الفريق صباح يوم الأحد، عقب مباراة إسبانيول في الدوري الإسباني لكرة القدم، الليغا.