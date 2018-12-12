مباراة ريال مدريد وسيسكا موسكو.. إيسكو يفتعل أزمة مع جماهير المرينغي

لا شك أن خسارة ريال مدريد بثلاثية نظيفة على أرضه أمام سيسكا موسكو الروسي في ختام دور المجموعات لدوري أبطال أوروبا ضربة قاسية للنادي الملكي حامل اللقب في آخر ثلاثة مواسم لكن هذه المباراة قد تكون نقطة فاصلة لمسيرة إيسكو مع النادي.

وحقق سيسكا فوزين فقط في المسابقة هذا الموسم أمام بطل أوروبا 13 مرة لكنه تذيل الترتيب برصيد سبع نقاط بفارق المواجهات المباشرة مع فيكتوريا بلزن بينما ضمن ريال مدريد الصدارة برصيد 12 نقطة يليه روما بتسع نقاط.

وشهدت الدقيقة 55 من المباراة التي أقيمت في سانتياغو برنابيو اعتراض إيسكو على صافرات الجماهير ضده بعد فشله في تشكيل أي خطورة على مرمى الضيوف بعد مجهود كبير من البرازيلي فينسيوس جونيور أمام المرمى.

وذكرت صحيفة “ماركا” الإسبانية أن اللاعب البالغ من العمر 26 عامًا بدا وكأنه ينتظر فرصة مناسبة للتسجيل ما سمح للمدافع بالتغطية لتضيع فرصة خطيرة على صاحب الأرض.

وعندما كان سيسكا متقدمًا بهدفين نظيفين أطلق قطاع كبير من المدرج الشمالي صافرات الاستهجان ضد إيسكو الذي عبر عن ضيقه بالتلويح بذراعه والنظر إلى أسفل والشكوى بكلمات غير مسموعة.

حينها استغربت الجماهير من ردة فعله واعتبرت أن تصرفه قد يكون موجهًا لها أو للحكم لكن الجماهير رجحت أن يكون تصرفه موجهًا لها لترد بعدها بالصفير وصحيات الاستهجان ضد الدولي الإسباني لمدة عشر دقائق حينما يلمس الكرة.