ماذا قال رئيس نادي ريال مدريد عن كأس العالم للأندية وليبرتادوريس؟

أكد فلورنتينو بيريز، رئيس ريال مدريد بطل دوري أبطال أوروبا، أن النادي الملكي حريص على التتويج بلقب كأس العالم للأندية ليضيفه إلى خزينة النادي.

وفاز مودريتش بالكرة الذهبية في 2018 ليواصل نجاح ريال مدريد بعد فوز كريستيانو رونالدو، الذي انتقل إلى يوفنتوس، بالجائزة عامي 2016 و2017.

وقال بيريز، البالغ عمره 71 عامًا، خلال حفل عشاء بمناسبة عيد الميلاد مع الصحفيين في الشرفة الرئاسية بملعب سانتياغو برنابيو: “نحن نعيش واحدة من أكثر المراحل نجاحًا في تاريخ نادينا. للمرة الأولى نحن أبطال أوروبا في كرة القدم وكرة السلة في الموسم نفسه؛ حققنا كأس أبطال أوروبا الثالثة عشر في كرة القدم والعاشرة في كرة السلة في إنجازٍ فريد في تاريخ الرياضة”.

وأضاف: “ثلاثة ألقاب متتالية في دوري أبطال أوروبا وأربعة ألقاب في السنوات الخمس الماضية، هي ثمار جهد كبير يرتكز إلى قيم النادي: التضحية، الالتزام، التفاني، الاحترام، التواضع والتضامن. إن مرحلة النجاح هذه تأتي بفضل وحدة ريال مدريد”.

وأشاد بيريز بلوكا مودريتش، أفضل لاعب في العالم والحائز على الكرة الذهبية، قائلًا: “هؤلاء اللاعبون هم بالفعل جزء من تاريخ ريال مدريد وأسطورته، وبينهم لوكا مودريتش، الذي فاز بجائزة الكرة الذهبية. لكننا في ريال مدريد نتطلع للمزيد دائمًا ونتطلع للفوز بكأس العالم للأندية في أبوظبي”.

ويشارك في البطولة المزمع إقامتها في الفترة من 12 حتى 22 من الشهر الجاري سبعة أندية، آخرها ريفر بليت، حيث انضم الفريق الأرجنتيني إلى ريال مدريد وكاشيما أنتلرز الياباني بطل دوري أبطال آسيا، والترجي التونسي بطل أفريقيا، وغوادالاخارا المكسيكي بطل أمريكا الشمالية والوسطى، وويلنغتون النيوزيلندي بطل أوقيانوسيا، والعين الإماراتي، بطل الدوري في الدولة المستضيفة.

وتفتتح منافسات البطولة، الأربعاء، بمواجهة العين ولينغتون، وسيلعب الفائز منهما ضد نادي الترجي التونسي في الدور ربع النهائي في ـ15 من الشهر الجاري.

وسينتظر ريفر بليت الفائز من الترجي أو العين أو ويلنغتون، في قبل نهائي البطولة الذي سيقام في 18 ديسمبر الجاري.

وعلى الطرف الآخر، سيواجه كاشيما فريق غوادالاخارا في ربع النهائي، وسيقابل الفائز منهما نادي ريال مدريد في قبل النهائي في اليوم التالي.

وستقام المباراة النهائية في الـ 22 من الشهر الجاري، ويتوقع أن يكون ريال مدريد وريفر بليت طرفيه، بحكم قوة الفريقين وخبرتهما في مثل هذه المنافسات.

كأس ليبرتادوريس

كما تحدث بيريز عن استضافة سانتياغو برنابيو إياب نهائي كأس ليبرتادوريس بين ريفر بليت وبوكا جونيورز، قائلًا: “إن التزامنا بالتضامن أمر لا يقبل الشكوك ومؤسسة ريال مدريد مصدر فخر واعتزاز. لقد كان هذا الملعب، من جديد، مثالًا لقيم الرياضة، مع استضافة نهائي كأس ليبرتادوريس، في حفلٍ بهيج لكرة القدم العالمية. نحن فخورون بتنظيم الحدث الرياضي بشكل مثالي”.