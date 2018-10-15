فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد يشترط ضم مبابي أو نيمار لبيع مودريتش

اشترط فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد، نجاحه في التعاقد مع النجم الفرنسي الشاب كيليان مبابي، أو البرازيلي نيمار من باريس سان جيرمان، للسماح للاعبه لوكا مودريتش بالانتقال إلى إنتر ميلان.

وبحسب ما ورد في صحيفة “صن” البريطانية، فإن بيريز قد يعطي مودريتش الضوء الأخضر للانتقال إلى إنتر ميلان الإيطالي، الذي سعى بقوة لضم اللاعب الأفضل في كأس العالم 2018، في سوق الانتقالات الصيفي.

وأضافت الصحيفة أن خروج مودريتش من ريال مدريد، يتوقف على نجاح إدارة الفريق في ضم نيمار أو مبابي.

وتردد أن إنتر ميلان عرض راتبًا ضخمًا لمودريتش، وأن اللاعب يريد اللعب إلى جانب زملائه في المنتخب، مارسيلو بروزوفيتش، وايفان بيريسيتش، وسيمي فرسالجكو، الذين يلعبون في إنتر ميلان.

ويبحث ريال مدريد عن نجم كبير في مركز الهجوم لتعزيز صفوفه، خاصة بعد بيع لاعبه البرتغالي كريستيانو رونالدو إلى يوفنتوس مقابل نحو 117 مليون يورو.

وانضم مودريتش إلى ريال مدريد صيف العام 201، وينتهي عقده العام 2020، علمًا أنه حصد جائزة أفضل لاعب في أوروبا للعام 2018، وجائزة الفيفا لأفضل لاعب في العالم 2018 (The Best).

في سياق متصل، تحدث لوكا مودريتش لمجلة “فرانس فوتبول” عن ترشيحه للكرة الذهبية وعن موسمه الرائع الذي جعله يتوَّج بلقب أفضل لاعب أوروبي، وأفضل لاعب في العالم بحسب الاتحاد الدولي لكرة القدم.

وقال مودريتش عن الكرة الذهبية: “لا أحب الحديث بهذه الطريقة، وأعلن أنا من يستحق الفوز بالكرة الذهبية”.

وأضاف “المهم بالنسبة لي أن أكون على أرض الملعب وأقدّم مستوى جيدًا، بالتأكيد عام 2018 كان الأفضل في مسيرتي ولن تستطيعوا أن تدفعونني للقول أنا من يستحق الكرة الذهبية”.

واعتبر قائد منتخب كرواتيا أن الفرنسي أنطوان غريزمان نجم أتلتيكو مدريد أبرز المرشحين الفرنسيين للفوز بالجائزة وقال: “رافائيل فاران قدّم موسمًا رائعًا، كليان مبابي موهبة رائعة للمستقبل، قدّم أشياءً كبيرة، غريزمان أحد الفرنسيين المرشحين والذي أضعه قبلهم جميعًا لما حققه هذا العام”.

كما اعتبر مودريتش أن البرتغالي كريستيانو رونالدو زميله السابق في ريال مدريد ونجم يوفنتوس الحالي أفضل من الجميع.