مبابي يرد على تصريحات مقارنة نفسه بميسي

رد الفرنسي كيليان مبابي، لاعب باريس سان جيرمان الفرنسي، بنفسه على التصريحات التي انتشرت له مؤخرًا، والتي يقارن فيها نفسه بالأرجنتيني ليونيل ميسي، نجم برشلونة الإسباني.

وتم تداول تصريح منسوب لمبابي زُعم أنه قال فيه “ميسي لاعب استثنائي، ولكن ما زلت أعتقد أنه إذا واصلت العمل بجد فيمكنني أن أكون أفضل منه في غضون 3 أو 4 سنوات”.

ونشر أحد الحسابات الداعمة لنادي برشلونة على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر” تصريحات مبابي، وتساءلت إن كان اللاعب الشاب خانه التوفيق فيما قاله.

وقام مبابي بالرد بنفسه على التغريدة، من خلال تعليق بحسابه الشخصي، قائلاً: “أنا لم أقل تلك التصريحات أبدًا، ميسي له منِّي كل الاحترام والإعجاب”.

يذكر أن ميسي ومبابي تواجها في مباراة ثمن نهائي كأس العالم 2018 التي جمعت بين منتخبي بلديهما، والتي حسمها منتخب فرنسا لصالحه بنتيجة 4-3 ليكمل مشواره بعد ذلك نحو الفوز بلقب البطولة.