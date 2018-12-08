باريس سان جيرمان الفرنسي ينفي رسميًا عزمه بيع نيمار ومبابي

نفى نادي باريس سان جيرمان الفرنسي، اليوم السبت، الأنباء التي ترددت حول نيته بيع الثنائي الهجومي البرازيلي: نيمار دا سيلفا، وكيليان مبابي، خلال فترة الانتقالات الشتوية في يناير/كانون الثاني المقبل.

وقال النادي في بيان عبر موقعه الإلكتروني:”لا صحة للأنباء التي ترددت حول نيتنا بيع نيمار ومبابي خلال الميركاتو الشتوي”.

وجاء ذلك بعدما أشار بعض التقارير الصحفية، إلى أن باريس سان جيرمان سيكون مُضطرًا لبيع نيمار ومابي، لتجنب العقوبات التي ستوقع عليه نتيجة مخالفة قواعد اللعب المالي النظيف.

وأضاف النادي في بيانه:”نحن على استعداد لعقوبات اللعب المالي النظيف، ومن ثم فإن ما يُتداول مجرد تقارير سخيفة هدفها التسبب في وقوع التوتر بين صفوف الفريق، مطالبًا من الصحف أن تراعي الأمانة فيما تقوم بنشره”.

وطلب باريس سان جيرمان من جماهيره الالتفاف حول الفريق، ومساندته في مباراته المقبلة ضد النجم الأحمر في دوري أبطال أوروبا، والحاسمة لبطاقة التأهل للمسابقة الأوروبية الأكبر.