ريفر بليت الأرجنتيني يُتوج بكأس ليبرتادوريس بثلاثية في شباك غريمه بوكا جونيورز (فيديو)

تُوّج فريق ريفر بليت الأرجنتيني بلقب كأس ليبرتادوريس لكرة القدم بعد فوزه 3-1 على غريمه بوكا جونيورز بعد وقت إضافي في مباراة الإياب اليوم الأحد في مدريد.

وانتصر ريفر 5-3 في النتيجة الإجمالية، بعد نهاية مباراة الذهاب بالتعادل الإيجابي بهدفين لكل فريق.

وانتهى الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 1/1 حيث تقدم داريو بينديتو لبوكا جونيورز في الدقيقة 44 وتعادل ريفر بليت بهدف سجله لوكاس براتو في الدقيقة .68

وفي الشوط الإضافي الثاني سجل خوان فيرناندو كوينتيرو الهدف الثاني لريفر بليت في الدقيقة 109 وأضاف غونزالو مارتينيز الهدف الثالث في الدقيقة الأخيرة.

أخيراً حسم لقب #كوبا_ليبرتادوريس.. #ريفربليت يتوج بلقب #كأس_ليبرتادوريس بعد الفوز على #بوكاجونيورز بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد في مباراة امتدت للأشواط الإضافية

وشهدت المباراة طرد لاعب بوكا جونيورز ويلمار باريوس في الدقيقة .92

وتعد هذه هي المرة الأولى التي تشهد البطولة القارية صعود العملاقين الأرجنتينيين إلى النهائي.

وكان مقررًا أن تقام هذه المباراة يوم 24 نوفمبر على ملعب “مونومينتال” معقل ريفر بليت لكن تم تأجيلها أكثر من مرة بعد أن قامت مجموعة من مشجعي الفريق صاحب الضيافة بشن هجوم على الحافلة، التي كانت تقل فريق بوكا جونيورز إلى ملعب المباراة، وتعرض العديد من اللاعبين للإصابات منها إصابات خطيرة.

وبهذا الفوز تأهل فريق إلى كأس العالم للأندية التي ستقام في الإمارات حيث يستهل مبارياته في البطولة يوم 18 ديسمبر المقبل من الدور قبل النهائي.