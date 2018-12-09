أهداف مباراة بوكا جونيورز وريفر بليت.. 1/1 (فيديو)

سجل داريو بينيديتو الهدف الأول، في المباراة التي تجمع ناديه بوكا جونيورز ومنافسه ريفر بليت، في إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، على ملعب سانتياغو برنابيو، في العاصمة الإسبانية مدريد.

وحصل بينيديتو على كرة طولية، قبل أن يتلاعب بمدافعي ريفر بليت، ويتوغل ويسدد الكرة على يسار الحارس فرانكو أرماني في الدقيقة 44، وانتهى الشوط الأول بتقدم بوكا جونيورز 1/0

وأدرك لوكاس براتو التعادل لريفر بليت في الدقيقة 68، بعد هجمة منظمة.

وتلعب المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما تأجلت سابقًا، إثر تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من عدد من مشجعي ريفر بليت، قبل توجهها إلى ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت يوم 24 نوفمبر الماضي.

وكانت مباراة الذهاب بين الفريقين قد انتهت بالتعادل 2/2 على ملعب لابومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، لكن قوانين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لا تعتمد قانون أفضلية الأهداف خارج الأرض في النهائي.

وهذه آخر نسخة يقام فيها نهائي كأس ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، إذ ستقام بداية من الموسم الجديد بنظام المباراة الواحدة.

ويُلقب ريفر بليت بفريق المليونيرات، لأن عددًا من أعضائه من تجار الأرجنتين، ولديه ميزانية هائلة على مستوى البلد، تفوق الأندية الأخرى، ولأن أغلب مشجعيه من الطبقة الراقية على عكس غريمه بوكا جونيورز، الذي يشاع بأن أغلب منتسبيه من الطبقة الكادحة.

بوكا يشعل مدريد والبرنابيو..

بينيديتو يخترق المدافعين ويخطفها سريعاً وينفرد بأرماني حارس مرمى #ريفربليت ويسجل الهدف الأول لـ #بوكاجونيورز في الوقت القاتل من الشوط الأول #كوبا_ليبرتادوريس#ريفربليت_بوكاجونيورز#أبوظبي_الرياضية 2 المفتوحة pic.twitter.com/lIwMBK7pcu — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) ٩ ديسمبر ٢٠١٨