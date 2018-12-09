شاهد.. ليونيل ميسي ونجوم برشلونة يصلون سانتياغو برنابيو لحضور نهائي كأس ليبرتادوريس (صور)

وصل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، لاعب نادي برشلونة الإسباني، ملعب سانتياغو برنابيو، معقل غريمه ريال مدريد، مع والده خورخي وابنه تياغو، لحضور إياب نهائي كأس ليبرتادوريس، بين بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتينيين.

وأوضحت صحيفة “سبورت” الإسبانية، أن ميسي إلى جانب زملائه سيرجيو بوسكيتس، وجيرارد بيكيه، وخوردي ألبا، حضروا إلى مدريد مبكرًا، لتناول الطعام ثم الذهاب إلى ملعب سانتياغو برنابيو، لحضور المباراة التي تجمع ناديين أرجنتينيين.

وتقرر أن تلعب المباراة على ملعب سانتياغو برنابيو، بعدما تأجلت سابقًا، إثر تعرض حافلة بوكا جونيورز لهجوم من عدد من مشجعي ريفر بليت قبل توجهها إلى ملعب مونيمونتال معقل ريفر بليت يوم 24 نوفمبر الماضي.

وسيحضر المباراة أيضًا المدرب الأرجنتيني دييغو سيميوني مدرب أتلتيكو مدريد وماركوس روخو لاعب مانشستر يونايتد الإنجليزي ولاعبون آخرون.

وقال سيميوني ، في تصريحات لقناة “فوكس سبورتس” الأرجنتينية: “أول مرة أحضر إلى سانتياغو برنابيو دون أي ضغوط”.

وانتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل 2/2 على ملعب لابومبونيرا، معقل بوكا جونيورز، علمًا أن قوانين اتحاد أمريكا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول)، لا تعتمد قانون أفضلية الأهداف خارج الأرض في النهائي.

وهذه آخر مرة يقام فيها نهائي كأس ليبرتادوريس بنظام الذهاب والإياب، إذ ستقام بداية من الموسم الجديد بنظام المباراة الواحدة.

وذكرت صحيفة “أوليه” الأرجنتينية، أنه بسبب العقوبة الموقعة على مارسيلو غاياردوا بعدم التواصل مع الجهاز الفني أو لاعبي ريفر بليت أو التواجد في غرف خلع الملابس، سيشاهد غاياردو اللقاء من إحدى غرف كبار الزوار المتواجدة في البرنابيو.

وكان كونميبول قد أوقف غاياردو 4 مباريات، بداية من ذهاب النهائي، حيث يتضمن القرار منع المدرب من التواصل مع لاعبي الفريق وأعضاء الجهاز الفني خلال المباريات، بسبب خرقه عقوبة إيقاف سابقة، في إياب نصف نهائي البطولة، أمام جريميو البرازيلي.

لاعبي يوفنتوس بالمنصة الشرفية في البرنابيو ????????

البوكا – الريفر pic.twitter.com/QRrc8DvMso — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

خافيير زانتي مع كاس كوبا ليبرتادوريس في البرنابيو ???????? pic.twitter.com/EMuoQ6gWWS — أخبار الكرة العالمية (@ReNgo_Sport) ٩ ديسمبر ٢٠١٨