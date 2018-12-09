ترتيب الدوري الإسباني بعد فوز نادي ريال مدريد على هويسكا (صورة)

قاد الويلزي غاريث بيل فريقه ريال مدريد للفوز على هويسكا بهدف نظيف في الجولة الـ15 من الدوري الإسباني لكرة القدم بالمباراة التي احتضنها ملعب إل ألكوراز.

جاء الهدف الأول لريال مدريد (ق8) من عرضية أرسلها أودريوزولا حوّلها الويلزي غاريث بيل بتسديدة أرضية من مرة واحدة لتعانق الشباك.

وتمكن ريال مدريد من الحفاظ على هدفه المبكر في المباراة التي كان هويسكا قريبًا فيها من تحقيق التعادل بل وربما الفوز أكثر من مرة.

#huerma

جوووووووووووووووووووووول ريال مدريد الأول ” جاريث بيل ” HD@i7S8R_ pic.twitter.com/CPDMmEljio — صـقـر أهـداف S8R (@S8R_HD135) ٩ ديسمبر ٢٠١٨

وبهذا الفوز الثاني على التوالي لريال مدريد والثامن بوجه عام في “الليغا” رفع الفريق الملكي رصيده إلى 26 نقطة في المركز الرابع بفارق خمس نقاط عن برشلونة المتصدر.

من ناحيته تجمد هويسكا عند سبع نقاط في ذيل الجدول بعد أن مني بخسارته الثانية على التوالي والعاشرة إجمالًا في مسابقة الدوري.

وفيما يلي جدول ترتيب الدوري الإسباني كاملًا: