ريال مدريد يفلت من كمين هويسكا ويقتحم المربع الذهبي في الدوري الإسباني (فيديو)

انتزع ريال مدريد 3 نقاط ثمينة وصعبة، بعد فوزه 1/0 على مضيفه هويسكا، في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم الأحد، على ملعب ألكوراز، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من الدوري الإسباني.

وسجل النجم الويلزي غاريث بيل الهدف الوحيد لريال مدريد في الدقيقة الثامنة بتسديدة صاروخية، مستغلًا كرة عرضية من ألفارو أودريوزولا.

وهذا الهدف الرابع لبيل في الدوري الإسباني الموسم الحالي، كما أنه الأول لبيل منذ الأول من سبتمبر، إذ غاب عن التسجيل 10 مباريات، بواقع 802 دقيقة.

ورفع الفوز رصيد ريال مدريد إلى 26 نقطة في المركز الرابع، ويتأخر بـ5 نقاط عن المتصدر برشلونة.

ويلاقي ريال مدريد منافسه سيسكا موسكو الروسي يوم الأربعاء على ملعب سانتياغو برنابيو، في الجولة السادسة والأخيرة من دوري أبطال أوروبا، علمًا أن الفريق الملكي حسم صدارة المجموعة السابعة لصالحه