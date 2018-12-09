عثمان ديمبلي يستفز إدارة نادي برشلونة بسلوك جديد

عاد الجناح الفرنسي عثمان ديمبيلي إلى عادته مرة أخرى، بعدما تأخر عن تدريبات نادي برشلونة المقررة صباح اليوم بساعتين، ما دفعه للتدريب منفردًا بعد حديث مع الطاقم الفني للفريق.

واعتذر الجناح الفرنسي عن التأخر وادعى أن السبب هو ازدحام حركة السير في برشلونة، وقد يفتح عليه جبهة أخرى من الانتقادات والعقوبات من مدرب الفريق إرنيستو فالفيردي.

وهذه ليست المرة الأولى التي يتأخر فيها الجناح الفرنسي عن تدريبات فريقه؛ بل غاب عن التدريبات في مواجهة لقاء ريال بيتيس، واضطُر فالفيردي لإبعاده عن قائمة الفريق الذي خسر المباراة على ملعبه 3/4.

وأعاد فالفيردي الجناح الفرنسي سريعًا للائحة الفريق وتألق في المباريات الأخيرة، وسجل الهدف الثاني في ديربي كتالونيا أمام إسبانيول برشلونة أمس السبت.

ويعاني برشلونة من سلوك مهاجمه الفرنسي الشاب وذكرت عدة تقارير إعلامية أن بعض أعضاء إدارة الفريق اقترحت بيعه بسبب سلوكه.