برشلونة يرصد مبلغًا خياليًا للتعاقد مع هاري كين نجم توتنهام

كشفت صحيفة “ديلي ستار” البريطانية، توجه نادي برشلونة الإسباني نحو الدوري الإنجليزي الممتاز؛ من أجل دعم خط هجومه.

وقالت الصحيفة، في تقرير نشرته، اليوم الأحد، إن مسؤولي برشلونة يرغبون في الحصول على خدمات مهاجم منتخب إنجلترا ونادي توتنهام هوتسبير الإنجليزي، هاري كين، ليكون بديلًا مستقبليًا للأوروغواياني لويس سواريز.

ويعاني سواريز من كثرة الإصابات في الفترة الماضية، في الوقت الذي لا يملك فيه المدرب إرنستو فالفيردي بديلًا فعالًا للبيستوليرو في قائمته، إضافة إلى أن سواريز سيصل إلى 32 عامًا في يناير 2019.

وأحرز الأوروغواياني الدولي 10 أهداف في الليغا، هذا الموسم، ليكون ثاني هدافي البارسا بعد الأرجنتيني ليونيل ميسي متصدر هدافي الدوري الإسباني بـ11 هدفًا.

وأكدت الصحيفة، أن صفقة كين لن تكون سهلة على الإطلاق بالنسبة للبارسا، حيث يتعين على مسؤولي العملاق الكتالوني دفع 200 مليون جنيه إسترليني مقابل الحصول على خدمات كين، الذي أحرز 9 أهداف لفريقه في البريمييرليغ هذا الموسم.

ويحتل هاري كين المركز الثالث في ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي، خلف الغابوني أوباميانغ، مهاجم آرسنال، والمصري الدولي محمد صلاح نجم ليفربول، حيث يملك كلاهما 10 أهداف، بعد هاتريك صلاح في مرمى بورنموث أمس.

وستكون مباراة برشلونة وتوتنهام على ملعب كامب نو، يوم الثلاثاء المقبل، في دوري أبطال أوروبا، فرصة جيدة لمسؤولي البارسا كي يتابعوا هاري كين عن قرب، واستطلاع رأيه في مسألة الانتقال إلى الليغا وارتداء قميص البلوغرانا.

وتأهل برشلونة رسميًا إلى دور الـ16، بعد أن احتل صدارة المجموعة الثانية، ويتبقى صاحب التذكرة الثانية للتأهل بين توتنهام وإنتر ميلان الإيطالي.