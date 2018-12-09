موعد مباراة ريال مدريد وهويسكا اليوم في الدوري الإسباني

يصطدم ريال مدريد بنظيره هويسكا، مساء اليوم الأحد، في استاد ألكوراز، ضمن مباريات الجولة الـ15 من الدوري الإسباني.

وسيدخل الميرينغي هذه المباراة وهو قادم من فوز كبير على حساب فريق ميليا في دور الـ32 من كأس ملك إسبانيا، في المباراة التي جمعت بين الفريقين على ملعب سانتياغو برنابيو، أما في الدوري فيحتل الملكي المركز الخامس برصيد 23 نقطة بعد أن خاض 14 مباراة في الليغا، حقق من خلالها 7 انتصارات وتعادل في اثنتين وهُزم في خمس مباريات.

على الجانب الآخر، لا يعيش هويسكا أفضل فتراته، فمنذ انطلاقة الليغا خاض الفريق 14 مباراة، لم يستطع الفوز سوى في لقاء واحد، بينما تعادل في أربعة، وكانت الخسارة حاضرة في 9 مناسبات، وسيدخل الفريق هذه المباراة على أمل تحقيق نتيجة إيجابية، وهي التعادل والخروج بنقطة واحدة على أقل تقدير، ليبتعد عن تذيل جدول الترتيب.

وسيغيب متوسط الميدان كاسيميرو عن ريال مدريد ضد هويسكا بداعي الإصابة، بالإضافة إلى ناتشو وماريانو دياز لنفس السبب، ولن يفتقد الملكي أي لاعب بداعي الإيقاف.

الموعد والقناة الناقلة

تنطلق المباراة في تمام الساعة 5:15 بتوقيت القاهرة، 6:15 بتوقيت السعودية، وتُنقل عبر قناة beIN SPORTS HD 3، بتعليق أحمد الطيب.